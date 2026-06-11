Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal

En el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas, un joven de 32 años perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en el sector El Nevado.

El caso estaría relacionado con una presunta deuda de apenas 20 mil pesos.

Joven abrazó a otro y terminó apuñalándolo en Riosucio

De acuerdo con las autoridades y las imágenes de seguridad del municipio, la víctima, identificada como Óscar David Guapacha Taborda, fue abordada por un adolescente de 17 años en plena vía pública.

En el registro audiovisual se observa cómo el menor se acerca a la víctima, lo abraza de manera repentina y, en medio del contacto, lo hiere con un arma cortopunzante en el cuello, aprovechando un instante de descuido.

¿Cuál habría sido el origen de la discusión?

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque se habría producido en medio de una discusión previa entre varias personas, presuntamente relacionada con una deuda cercana a los 20 mil pesos.

Sin embargo, los investigadores continúan recolectando pruebas para establecer con claridad el contexto exacto de lo sucedido y las causas reales que desencadenaron la agresión.

¿Qué pasó con el hombre que fue apuñalado en medio de un abrazo con su supuesto amigo?

Tras resultar herido, el joven fue trasladado de inmediato al hospital del municipio de Riosucio, donde recibió atención inicial de urgencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, especialmente en la zona del cuello, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Manizales.

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A pesar de los esfuerzos médicos, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo fue la captura del presunto agresor?

La Policía Nacional informó que la reacción fue inmediata tras conocerse el hecho, lo que permitió la aprehensión en flagrancia del adolescente señalado como responsable.

Durante el procedimiento también fue incautada el arma cortopunzante que habría sido utilizada en la agresión, la cual forma parte del material probatorio en la investigación.

Por ahora, el menor fue dejado a disposición de la autoridad competente bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual garantiza el debido proceso y la protección integral de los menores involucrados en procesos judiciales.

Posteriormente, en audiencias preliminares, un juez valoró las pruebas presentadas y determinó imponer una medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especializada, mientras avanza la investigación del caso.