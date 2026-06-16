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VIDEO | Patrulla sorprendió a un menor de tan solo 15 años a punto de robar una camioneta en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron el momento en que interceptaron el vehículo en una calle de Suba.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
07:14 a. m.
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Lo que parecía ser un robo planeado contra una camioneta de alta gama terminó con una persecución y la aprehensión de uno de los presuntos responsables en Bogotá.

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El hecho ocurrió en el barrio San Nicolás, en la localidad de Suba, mientras una patrulla realizaba labores de vigilancia por el sector.

Intento de hurto a camioneta en Bogotá quedó en video

Las cámaras muestran inicialmente una vía aparentemente tranquila donde permanecen estacionados dos vehículos, una camioneta azul y otro automóvil rojo.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que llega un tercer vehículo.

En un primer momento, este automóvil se estaciona paralelo a la camioneta azul sobre la acera opuesta. Sin embargo, segundos después vuelve a moverse y se posiciona justo detrás del vehículo.

Dentro de la camioneta permanecían, al parecer, dos personas, quien iba conduciendo y su acompañante.

Luego de esto, en cuestión de segundos, del vehículo que acababa de detenerse descienden dos hombres encapuchados.

Las imágenes muestran cómo ambos se dirigen directamente hacia la camioneta y obligan a bajar a quienes estaban dentro. Todo esto mientras las víctimas gritan e intentan pedir ayuda.

Posteriormente, uno de los hombres vuelve a subir al automóvil desde el que habían llegado.

Patrulla sorprendió a un menor intentando llevarse una camioneta en Bogotá

Justo cuando el intento de hurto estaba en desarrollo aparece una patrulla de Policía en motocicleta.

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Según se observa en el video, inicialmente los uniformados parecen no comprender completamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando notan el movimiento de los vehículos y la situación que se estaba presentando, reaccionan de inmediato.

Tanto los involucrados como el vehículo emprenden la huida y la patrulla inicia el seguimiento.

Las cámaras dejan de registrar lo que ocurrió después.

Policías lograron capturar a menor que iba a robarse una camioneta azul en Suba

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los uniformados fueron alertados por las voces de auxilio de la ciudadanía mientras realizaban labores de patrullaje.

Al identificar que varias personas estaban cometiendo el hurto mediante la modalidad de atraco, iniciaron una persecución que terminó varias cuadras más adelante con la interceptación del automotor.

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Como resultado del procedimiento fue aprehendido un adolescente de 15 años por el delito de hurto calificado y agravado. Además, la camioneta fue recuperada y posteriormente devuelta a su propietaria.

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