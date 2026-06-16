"Me dijo que estaba en peligro": familiar reveló qué pasó antes del hallazgo sin vida de una joven en Bogotá

El pasado viernes 12 de junio se conoció la muerte de Yuli Thalía Urueña, una joven de apenas 19 años, en Bogotá.

Su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de una vivienda del barrio Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de varias horas de búsqueda adelantadas por familiares y autoridades.

Mientras avanza la investigación oficial para esclarecer lo ocurrido, la familia sostiene que se trataría de un presunto feminicidio y señala como principal sospechoso a quien era su expareja.

¿Qué ocurrió momentos previos al hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en Bogotá?

De acuerdo con la versión entregada por sus familiares, los hechos ocurrieron el viernes 12 de junio.

Ese día, Thalía tenía previsto encontrarse con una de sus tías en la localidad de Kennedy. Sin embargo, hubo un momento que cambió por completo el rumbo del día.

En la última conversación que sostuvieron, la joven le manifestó que estaba en peligro. Según el relato de la familia, también le dijo que el hombre con quien estaba tendría un cuchillo.

Tras esto, su tía comenzó a intentar localizarla y a buscar cualquier información que permitiera encontrar dónde estaba dentro de Bogotá.

¿Cómo fue la búsqueda de la joven después de esa llamada?

Marcela Urueña, tía de Thalía, explicó que la búsqueda comenzó con apoyo de la Policía y utilizando imágenes que la joven le había enviado días antes.

Esas fotografías permitieron tener una referencia aproximada del lugar donde podría estar.

Marcela relató:

La policía pues me empezó a ayudar a buscar por medio de unas imágenes que ella me había enviado de dos días antes que había llegado acá a Bogotá. Más o menos donde vivía. Entonces, ya cuando casi la policía ya había dado como con la dirección, el hermano ya me comunica y me dice, le voy a enviar la dirección porque como que mi hermano mató a su sobrina.

Horas después de iniciar esa búsqueda, la familia recibió la noticia de que el cuerpo de Thalía había sido encontrado en una vivienda del barrio Meissen.

Familia de la joven hallada sin vida en Meissen asegura que se trató de un feminicidio

Según el relato de sus familiares, Thalía mantenía una relación de aproximadamente seis años con quien hoy señalan como presunto responsable.

Explicaron que ambos se conocieron cuando estudiaban juntos y aseguran que con el tiempo comenzaron a aparecer señales que les generaban preocupación.

La familia sostiene que existían episodios permanentes de agresión, persecución y asedio.

También aseguran que ya habían acudido a las autoridades, aunque afirman que no existía una medida de protección.

Por ahora, estos elementos hacen parte de lo que han expresado públicamente los familiares mientras las autoridades continúan recopilando información dentro del proceso investigativo.

¿Quién era Yuli Thalía Urueña, la joven hallada sin vida en una vivienda de Ciudad Bolívar?

Más allá del caso que hoy investiga la justicia, sus seres queridos hablan de una joven que estaba construyendo su futuro.

Thalía era oriunda del Tolima y, según su familia, estaba próxima a graduarse. Uno de sus grandes objetivos era ingresar al Ejército.

Marcela Urueña recordó entre lágrimas los sueños que tenía su sobrina:

Quería ingresar al Ejército. Tenía muchos sueños, ella tenía muchos sueños para seguir adelante. Era una niña. Eso es lo que más nos duele, que ella era una niña y le arrebataron su vida de la peor forma. Porque quién sabe en ese momento, ella cómo murió, qué le decía a ese tipo. Murió de una forma muy cobarde.

Por ahora, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y ubicar al presunto responsable señalado por la familia, sus allegados piden que el caso no quede en la impunidad.