"Refleja en el rostro que está mal": hermano de colombiana que fue rescatada en México

En México fueron rescatadas las seis jóvenes colombianas secuestradas, al parecer, por una red de trata de personas. Agentes de la Fiscalía de Veracruz llegaron hasta una casa donde permanecían las jóvenes que habían viajado a ese país con una falsa promesa de trabajo. Los delincuentes les exigían dinero a las familias de las víctimas.

Jaider Giraldo, hermano de una de las víctimas, en diálogo con Noticias RCN habló de la angustia que vivió la familia durante los últimos días. Dijo que fue una pesadilla.

RELACIONADO Revelan quién es la mujer que engañó a las seis jóvenes colombianas rescatadas en México

“No sabíamos nada. Ni siquiera nos dieron información si estaban secuestradas, una comunicación oficial. Solo rumores, no sabíamos nada. Fueron en días oscuros”.

Aseguró que, teniendo en cuenta lo peligroso que es México, les preocupaba que esa situación pudiera terminar de otra forma. Relató que se enteró que las habían hallado con vida gracias a una periodista de Veracruz y, aunque aún no ha podido hablar con su hermana, la vio en una foto.

Se refleja en el rostro que está mal, estaba como llorando. Esperamos hablar pronto con ella

A pesar de las dudas y preocupaciones que los aquejaron, la familia siente un inmenso alivio al saber que está viva. "Aunque haya cometido un error de irse por allá y no habernos dicho algo, aquí la esperamos, la queremos, estamos pendientes de ella".

Agregó que espera que regrese consiga trabajo y siga adelante.

¿Cuándo sospecharon que algo estaba mal con las jóvenes colombianas en México?

Jaider le dijo a Noticias RCN que solo tenía información que su hermana se iba a algo de modelaje y para ser mesera. Dijo que aunque le aconsejaron que no se fuera, cayó con las promesas que le hicieron desde México.

"A ella le endulzaron el oído a ella desde allá, de que iba a tener todo. Eso es más engañoso, mucha ilusión, pero mire en lo que terminó".

Relató que empezó a dudar cuando ella no podía contestar las llamadas, en muchas ocasiones no tuvieron comunicación, pero no les contaba nada.

No podía contestar llamadas

"Siempre que la llamamos estaba en la casa, cuando veíamos algo bueno de todo eso era que nos mandaba solo fotos y videos de que iba al centro comercial, que iba hacia el mar, a salir, que estaba viviendo una vida bien; pero detrás de esa vida bien estaba algo más que no nos quiso decir".

En medio de la tristeza y el alivio, Jaider resalta la importancia de la comunicación familiar y la necesidad de ser precavidos. "De esto aprendí que debemos estar más pendientes de qué vamos a hacer y consultar con la familia y amigos antes de tomar decisiones importantes".

RELACIONADO Primeras imágenes de las seis colombianas desaparecidas y rescatadas en México

También envió un mensaje a quienes, seducidos por promesas engañosas de una vida mejor, consideran viajar sin garantías de seguridad.

"No viajar y llegar a donde nadie la conoce, no tener una familia. Llegar donde sepa que hay alguien de confianza que le pueda brindar seguridad de que las cosas van a salir bien (...) no caer en eso como que es muy bueno, que van a pagar bueno".

Así rescataron a colombianas secuestradas en México

Las autoridades mexicanas desplegaron un operativo en la colonia Las Vegas, en la ciudad de Bocas del Río. Grupos especiales llegaron a la casa donde estaban seis jóvenes colombianas que habían llegado a México el 19 de septiembre por una supuesta oportunidad laboral. Una vez rescatadas, a las mujeres les practicaron los exámenes de rigor para conocer su real estado de salud.

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X confirmó la noticia: "Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín, que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, México", escribió.

En Colombia, el fiscal 234 especializado llevará la investigación por el presunto delito de trata de personas, además le fueron suministradas a la Fiscalía imágenes de la mujer que, mediante engaños, habría llevado a las jóvenes hacia México.