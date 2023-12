Reforma a la educación fue aprobada en primer debate de la Cámara

Con 34 votos a favor y ninguno en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este 13 de diciembre la ley estatutaria de educación.

¿Qué busca la reforma a la educación?

Esta busca el cumplimiento del derecho a la educación en todos los niveles y modalidades, por eso establece la vigilancia del Estado en esta materia. También pretende garantizar la cobertura educativa, la escolaridad presencial, los programas de alimentación y transporte escolar, la infraestructura educativa, tanto física como tecnológica, y los demás recursos necesarios para garantizar que los colombianos se formen adecuadamente.

El proyecto tiene 36 artículos, en los que se explica la forma en la que el Estado y las entidades deben garantizar la oferta educativa. También hace énfasis en la educación campesina, rural, para jóvenes, niños y personas mayores.

“El derecho a la educación en su contenido y forma garantizará la formación amplia y holística y propenderá por la formación crítica, el reconocimiento de los contextos y su preservación o transformación en correspondencia a las necesidades de las comunidades y el territorio”, se lee en el documento.

Comisión Primera hundió artículo que daba facultades extraordinarias al presidente

El artículo 39 del proyecto contemplaba brindar al presidente facultades extraordinarias por el término de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Esto para que pudiera expedir normas con fuerza de ley “que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles”.

Esta iniciativa no se hundió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El congresista Hernán Cadavid rechazó este artículo y aseguró que se intenta sustituir al legislativo. “Entre todos los proyectos presentados el Gobierno ha intentado pasar 30 facultades extraordinarias, yo creo que eso es un abuso y si se quiere una sustitución del Congreso (…) no entreguemos esto porque no sabemos que se va a derivar de allí”, afirmó al anunciar la proposición para tumbar el artículo.

En contraste, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, celebró la aprobación de la reforma a través de su cuenta de X.