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¿Un terremoto se diferencia de un sismo o temblor? El SGC explicó

El Servicio Geológico Colombiano precisó que la diferencia entre las palabras proviene de la cultura popular, no de la raíz etimológica.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 12 de 2026
06:32 a. m.
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El país sigue recuperándose del terremoto que hubo en la mañana del lunes 10 de agosto, el cual ha dejado víctimas en Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas, principalmente.

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El epicentro ocurrido a las 7:34 a.m. del movimiento telúrico fue en San José del Palmar, Chocó; con magnitud de 7.4. Las imágenes han sido devastadoras, mostrando edificios que quedaron sucumbidos a escombros y familias buscando a sus seres queridos.

Casi 200 víctimas mortales tras el terremoto

Con corte al 11 de agosto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó que son 188 las víctimas mortales: 95 en Cali, 79 en Pereira, nueve en Quibdó y cinco en Manizales.

En materia de heridos, la cifra superó a las 1.600 víctimas. Además, se han reportado cerca de 243 estructuras colapsadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha seguido de cerca la tragedia con información para que la ciudadanía esté alerta. Por eso explicó si existe alguna diferencia entre los términos de temblor, sismo y terremoto.

Por un lado, aclaró que las tres palabras se utilizan para el mismo fenómeno natural. Es decir, no se distinguen por la magnitud o los estragos que generan, sino que básicamente significan lo mismo.

No hay diferencia etimológica entre las palabras

“No existe una magnitud a partir de la cual un ‘temblor’ pase a ser un ‘terremoto’. Incluso su origen nos da una pista: etimológicamente, terremoto hace referencia a un movimiento que ocurre en tierra firme o área continental, no a la gravedad de sus efectos”, sostuvo la entidad.

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Sin embargo, en la cultura popular y la costumbre, se habla de terremoto cuando el sismo o temblor es de grandes proporciones. Por ende, en materia etimológica, no hay diferencia entre los tres términos; sino que la población ha optado históricamente por hablar de terremoto cuando es de gran magnitud.

La idea de que un terremoto es más fuerte que un temblor proviene de la cultura popular y la costumbre.

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