Gobierno Nacional decreta tres días de duelo nacional por sismo de magnitud 7,4

En el transcurso del martes 11 de agosto, la Presidencia de la República emitió el decreto 1172 de 2026, con el que declara tres días de duelo nacional por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que, a primera hora del lunes (10), sacudió varias ciudades de Colombia:

“Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional”, en los que la bandera se izará a media asta en embajadas, oficinas consulares y edificios públicos en todo el país.

De esta manera, “el Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”.

Balance de víctimas en territorio nacional:

En su último informe de afectaciones, realizado con información suministrada por las alcaldías municipales, gobernaciones, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismos de rescate y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que hay 190 fallecidos en las ciudades: 95 en Cali, 81 en Pereira, 9 en Quibdó (14 en todo el departamento del Chocó) y 5 en Manizales.

Además, se tiene el reporte de 1679 personas heridas: 999 en Cali, 278 en Pereira, 174 en Armenia, 116 en Quibdó y 112 en Manizales. Además, 243 estructuras colapsaron: 92 en Pereira, 69 en Armenia, 56 en Cali, 17 en Manizales y 9 en Quibdó.

Según el informe, Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se mantienen bajo alerta roja.

Otras medidas adoptadas por el Gobierno vía decreto para enfrentar la crisis:

También el Gobierno declaró vía decreto la situación de desastre de carácter nacional por un periodo de 12 meses prorrogable, que incluye a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.

Y, finalmente, David Santiago Tamayo fue nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Arnaud Francois Gerard, director de la Aeronáutica Civil.