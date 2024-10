Reportan atentado contra vehículo del Inpec en la vía Panamericana

En horas de la tarde de este 17 de octubre se reportó lo que habría sido un grave atentado contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cuando se movilizaban en un vehículo de la institución por la vía Panamericana.

Según información preliminar entregada por las autoridades, se trató de un “atentado” en contra del vehículo oficial cuando este se trasladaba desde Popayán hacia Cali. A bordo llevaba a cuatro personas privadas de la libertad custodiados por un suboficial y cuatro guardias.

Atentado contra vehículo del Inpec en El Pescador, sobre la vía Panamericana

Los hechos tuvieron lugar a la altura del sector conocido como El Pescador, en Cauca.

Dos guardianes del Inpec perdieron la vida en medio de esta emboscada, al igual que uno de los privados de la libertad que eran trasladados en el vehículo. Los otros uniformados resultaron heridos y están recibiendo atención médica.

En redes sociales circulan ya varias imágenes de atentado que desembocó en un aparatoso accidente de tránsito, pues se ve la camioneta del Inpec volcada a un costado de la vía. Segundos después de perpetrada la emboscada varios testigos se reunieron en el lugar para auxiliar a las personas heridas.

Otros videos dejan ver lo que serían impactos de bala en todo el vehículo; además, imágenes captadas, al parecer durante el atentado, permiten escuchar las detonaciones con arma de fuego en el sector.

Incluso, testigos grabaron un video en el que hablan con el que sería uno de los privados de la libertad que iba en la camioneta. A través de la puerta trasera, que se abrió como consecuencia del choque; pide que lo dejen salir:

“Abra para salir no más, para salir no más, brother. Uy no (…) Estamos heridos todos, brother, hay como dos muertos aquí”, dice el hombre.