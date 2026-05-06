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Reportan la fuga de al menos 20 presos tras motín en centro de reclusión de Santa Marta

Ocho personas fueron recapturadas la misma noche. ¿Qué pasó con los demás?

Noticias RCN

junio 05 de 2026
12:34 p. m.
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En Santa Marta se registró un amotinamiento en un centro de reclusión transitoria ubicado en el sector suroriente de la ciudad.

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Según versiones preliminares, el motín habría comenzado por inconformidades relacionadas con la alimentación y el régimen de visitas para los familiares de los detenidos.

En medio de la protesta se produjo una fuga masiva, lo que obligó a la Policía a desplegar operativos de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad.

Se registró un amotinamiento en centro de reclusión de Santa Marta

De acuerdo con la información preliminar conocida, los detenidos manifestaron inconformidad por las condiciones de alimentación y por restricciones relacionadas con las visitas de sus familiares.

La situación habría escalado hasta convertirse en un motín dentro del centro de reclusión, ubicado en el sector de Santa Ana, al suroriente de la capital del Magdalena.

¿Cuántas reclusos se escaparon del centro de reclusión en Santa Marta?

Las autoridades aún no han entregado una cifra oficial, pero fuentes consultadas indican que el número de fugados podría ser de aproximadamente 20 personas.

Tras conocerse la fuga, la Policía inició de inmediato un operativo de búsqueda y recaptura en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores.

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Lo que se sabe hasta ahora:

  • Al menos 20 personas habrían escapado.
  • 8 detenidos fueron recapturados la misma noche.
  • 1 detenido se entregó voluntariamente este jueves.
  • Las autoridades continúan buscando a 12 personas.

¿Qué pasó después de la fuga?

Los habitantes del barrio Santa Ana, alertaron a la Policía tras conocer lo ocurrido, por lo que la presencia de uniformados se reforzó en la zona mientras avanzaban las labores para ubicar a los evadidos.

Las autoridades continúan realizando operativos y verificaciones para determinar si algunos de los fugados se encuentran ocultos en sectores cercanos.

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