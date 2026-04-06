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Cámara oculta reveló el aterrador maltrato que sufría una bebé a manos de su niñera en Barranquilla

Los padres sospecharon que algo no estaba bien por los cambios de comportamiento de la menor.

Valentina Bernal

junio 04 de 2026
08:55 a. m.
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Un nuevo caso de presunto maltrato infantil salió a la luz luego de que se conociera un video en el que una mujer, contratada para cuidar a una niña de apenas dos años y medio, aparece golpeando a la menor en repetidas ocasiones dentro de una vivienda.

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Todo fue gracias a una cámara de seguridad que los padres decidieron instalar después de notar comportamientos inusuales en su hija cuando debía quedarse al cuidado de la niñera.

¿Cómo se dieron cuenta que la niña de 2 años estaba siendo maltratada por su niñera?

De acuerdo con la información conocida, los padres comenzaron a preocuparse al observar cambios en la conducta de la pequeña.

La menor mostraba actitudes diferentes y señales de incomodidad cada vez que debía permanecer con la mujer encargada de cuidarla.

Estas reacciones hicieron que sus padres instalaran una cámara de vigilancia en la habitación para verificar si ocurría algo fuera de lo normal durante las jornadas de cuidado.

La decisión terminó confirmando todo.

¿Qué muestran las imágenes grabadas?

En el video se observa a la mujer agrediendo físicamente a la niña en varias oportunidades. Según las versiones conocidas, la cuidadora reaccionaba de manera violenta cuando la menor interrumpía actividades que ella realizaba, como usar su teléfono celular o chatear.

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Las imágenes evidenciarían golpes repetidos contra la pequeña, situación que habría ocurrido en más de una ocasión.

Tras revisar las grabaciones, los padres lograron identificar lo que califican como un patrón de maltrato continuo contra su hija.

¿Cómo identificar posibles signos de maltrato en niños?

Especialistas en infancia han insistido durante años en la importancia de prestar atención a los cambios repentinos en el comportamiento de los niños, ya que estos pueden ser señales de alerta frente a posibles situaciones de violencia, abuso o maltrato.

Precisamente, en este caso fueron esas conductas inusuales las que llevaron a los padres a investigar lo que estaba ocurriendo cuando la menor quedaba bajo el cuidado de la niñera.

¿Qué pasó con la niñera que estaba maltratando a la bebé en Barranquilla?

Tras la difusión del video, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades de la mujer señalada de cometer las agresiones.

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