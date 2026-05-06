Defensa de Blessd rompió el silencio y reveló qué pasó en el caso del presunto secuestro extorsivo

A pocos días de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación formulará imputación de cargos contra el cantante Blessd y otras personas investigadas, la defensa del artista emitió un comunicado público en el que fija su posición frente al proceso judicial.

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Los abogados del intérprete de música urbana sostienen que Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista, no estuvo presente ni participó en la reunión que dio origen a la denuncia presentada en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, conocido por imitar públicamente al cantante.

¿Por qué la Fiscalía citará a Blessd a una audiencia?

La controversia se remonta a junio de 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez denunció ante la Fiscalía una serie de hechos que, según su versión, ocurrieron durante una reunión en Medellín.

De acuerdo con el denunciante, habría sido citado por Blessd y miembros de su equipo de trabajo para firmar un contrato relacionado con el uso de la imagen del artista. Sin embargo, aseguró que al negarse habría sido intimidado, agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego.

Por estos hechos, la Fiscalía programó para el próximo 9 de junio de 2026 una audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, el creador de contenido Dímelo Jara y otros investigados por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado.

Defensa de Blessd rompió el silencio por el presunto caso de secuestro extorsivo

A través de un comunicado firmado por la firma Arango Trespalacios Defensa y Casación Penal, los abogados señalaron que Blessd no estuvo presente en la reunión de junio de 2022 y que esta circunstancia estaría acreditada dentro de la actuación judicial.

Además, indicaron que el origen del conflicto fue una controversia relacionada con el uso no autorizado de la imagen del artista y recordaron que el caso fue conocido por las autoridades desde 2022.

La defensa también afirmó que, en su momento, la Fiscalía habría manifestado su intención de archivar el expediente y que las partes acudieron a mecanismos de justicia restaurativa para intentar resolver el conflicto.

¿Por qué cuestionan la decisión de la Fiscalía?

Uno de los puntos que más llama la atención dentro del comunicado es que los abogados aseguran que, tres años después de iniciadas las investigaciones, la Fiscalía decidió reactivar el proceso y modificar la calificación jurídica inicial.

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Según la defensa, esta nueva actuación judicial será enfrentada mediante los mecanismos legales correspondientes dentro del proceso.

Nuestros representados y sus apoderados acudiremos a la diligencia programada y ejerceremos la defensa debida.

¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio en el caso de Blessd?

La audiencia fue convocada de manera virtual para el lunes 9 de junio de 2026 a las 6:00 de la tarde.

En esa diligencia, la Fiscalía expondrá los elementos que sustentan la imputación contra los investigados y solicitará las medidas que considere pertinentes ante un juez de control de garantías.

Por ahora, la defensa insiste en que las explicaciones de fondo serán entregadas únicamente ante las autoridades judiciales y no en escenarios públicos.