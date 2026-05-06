VIDEO | Fuerte olor permitió hallar un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Soacha

Un inquietante hallazgo se registró en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que residentes de un conjunto residencial alertaran a las autoridades por un fuerte olor que salía de uno de los apartamentos.

La situación obligó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha y de la Policía Nacional.

Al ingresar al inmueble, los organismos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición.

Hallan cuerpo en estado de descomposición en apartamento de Soacha

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Soacha, la emergencia fue reportada en el conjunto residencial El Sándalo, ubicado en Ciudad Verde, comuna 3 del municipio.

Los residentes comenzaron a percibir un fuerte olor que provenía de uno de los apartamentos de la torre 12, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una situación grave, la Policía Nacional solicitó el apoyo de los bomberos para ingresar a la vivienda.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del apartamento?

Tras llegar al lugar y contar con la autorización del administrador del conjunto residencial, los organismos de emergencia realizaron la apertura forzada de la puerta principal del apartamento 503.

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Durante la inspección inicial, los uniformados confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida en la habitación principal del inmueble.

Según el informe oficial, la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que explicaría el fuerte olor que había generado preocupación entre los habitantes del sector.

¿Dónde fue hallado el cuerpo en descomposición?

El procedimiento se desarrolló en un conjunto residencial ubicado sobre la Transversal 24B con calle 17, en el sector de Ciudad Verde, una de las zonas residenciales más pobladas de Soacha.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, integrantes de la Policía Nacional adscritos al cuadrante de Ciudad Verde y personal de seguridad privada del conjunto residencial.

Ahora, una vez confirmado el hallazgo, los bomberos entregaron formalmente la escena a la Policía Nacional para que se iniciaran los actos urgentes y las investigaciones correspondientes.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona encontrada ni las posibles causas de su muerte. Será el trabajo de los investigadores y los análisis forenses el que permita establecer qué ocurrió dentro del apartamento y cuánto tiempo llevaba allí el cuerpo.