Primicia: Los escalofriantes audios del confeso asesino de Yamile Brito: "Ya quedó tranquila"

De manera sínica, así el confeso asesino de Yamile Brito habló con los familiares de la mujer de 42 años para confesar que le había quitado la vida. Noticias RCN conoció en primicia algunos audios de conversaciones que involucran de manera directa a Darío Aguirre Castañeda.

Según la información que fue revelada por las autoridades, Castañeda citó a la mujer en una vivienda de la localidad de Suba y en medio de algunos engaños, el hombre le quitó el celular y la insultó por algunas fotos en las que se le veía con otro hombre. Él sospechaba que le era infiel y esto hizo que se llenara de furia.

— Yo veo el teléfono y veo que pasó muy rico con el mal, las fotos en la cama. Uy no no no, Yami la cag*

— Si ella ya no tenía nada contigo, ¿qué le hiciste?

— Si no tenía nada, ¿entonces por qué ella vino a mi pieza?

Se escucha que dijo el principal sindicado del crimen. En los audios que fueron obtenidos por Fiscalía General quedó en evidencia la crudeza con la que habla con una familiar de la mujer, que perdió la vida después de que fuera atacada con un destornillador.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre y minutos después el confeso asesino se entregó a las autoridades.

No satisfecho con haber ejecutado estos actos, el victimario le habría enviado algunas fotografías del cuerpo sin vida de Yamile a su hijo, de solo 12 años. Además, en uno de los audios habló con un hombre al que le dice que él le había dicho: "Piensa en tu hijo".

— ¿Entonces qué le hiciste?

— En mi pieza está.

— Bueno, ¡pásamela!

— No, ella no puede hablar porque se durmió.

— ¿Tú qué es lo que te has creído?, ¡Déjala tranquila!

— No, es que ya quedó tranquila.

Esa fue una de las conversaciones que tuvo Castañeda con uno de los familiares.

Este miércoles, 04 de enero, se llevó a cabo el sepelio de la mujer, que desde hacía años había expuesto el maltrato y las acciones amenazantes de las que era víctima.

Pido justicia por la muerte de mi hermana

Jorge Luis Hinojosa, hermano de la mujer asesinada, le dijo a este noticiero: "Pido justicia por la muerte de mi hermana, porque pienso que la vida solo la quita Dios. No la quita un ser humano, y menos de la manera en la que Darío Aguirre Castañeda le quitó la vida a mi hermana".

Lo último que se ha conocido, es que luego de que Castañeda se entregara voluntariamente a las autoridades y se iniciara su proceso de judicialización, la juez penal municipal 65 de control de garantías lo envió a la cárcel La Modelo, de Bogotá, por el delito de feminicidio agravado. El hombre aceptó los cargos, después de confesar los hechos.