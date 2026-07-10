Revelan detalles de cómo fue la balacera en la que un policía mató a dos ladrones en Bogotá

En las últimas horas, un policía del Comando Jungla enfrentó a un grupo de delincuentes que intentó robarle su vehículo en el barrio La Francia, Puente Aranda, occidente de Bogotá.

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El uniformado accionó su arma de fuego contra los dos presuntos ladrones y les causó la muerte, otro de ellos resultó herido y permanece hospitalizado bajo investigación.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente ocurrió cuando varios sujetos armados abordaron al uniformado con la intención de despojarlo de su vehículo.

Ante la amenaza contra su vida e integridad y en legítima defensa, el uniformado hace uso de su arma de dotación, resultando lesionadas tres personas.

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Así fue como un policía mató a dos ladrones que lo iban a robar

Tras disparar contra de los delincuentes, uno de ellos falleció en el lugar de los hechos, mientras que los otros dos, quienes también fueron alcanzados por las balas, abandonaron el cuerpo de su cómplice y huyeron en un vehículo.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los delincuentes se vieron obligados a detenerse e ingresar a un centro asistencial buscando atención médica urgente.

Las autoridades confirmaron que uno de ellos falleció en la parte trasera del vehículo antes de recibir asistencia médica.

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¿De quién era la camioneta en la que escaparon los ladrones?

La Policía investiga si la camioneta que los presuntos delincuentes dejaron estacionada en las afueras del hospital proviene de otro hecho delictivo.

El vehículo quedó bajo custodia de las autoridades para las respectivas verificaciones.

Las investigaciones se adelantan con la persona que permanece hospitalizada para verificar la identidad de los señalados delincuentes y determinar si existen posibles cómplices involucrados en este intento de robo.

El policía del Comando Jungla, víctima del intento de robo, no resultó herido durante el enfrentamiento y declaró ante las autoridades, quienes analizan las circunstancias exactas del incidente.