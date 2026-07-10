Agentes infiltrados desmantelaron peligrosa banda que se hacía pasar por vendedores de autopartes en Bogotá

Parecían vendedores de repuestos y accesorios para vehículos, pero, según las autoridades, detrás de algunos de estos establecimientos funcionaba una red dedicada al tráfico de drogas en pleno centro de Bogotá.

La organización, identificada por la Policía como 'Hera', habría utilizado locales de autopartes para almacenar y comercializar estupefacientes en el sector de La Estanzuela.

La investigación se extendió durante aproximadamente un año e incluyó el trabajo de agentes infiltrados y el seguimiento mediante cámaras de seguridad.

¿Cómo se ocultaba la banda que movía la droga en el centro de Bogotá?

Los investigadores comenzaron a identificar movimientos sospechosos en establecimientos comerciales dedicados aparentemente a la venta de autopartes.

A través de las cámaras del C4 y de dispositivos utilizados por agentes encubiertos, la Policía logró establecer cómo se realizarían las transacciones de droga y cuáles eran los roles de los integrantes de la organización.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que parte de los estupefacientes estaba oculta entre mercancía y cajas de repuestos para vehículos.

Además, según la información entregada por la Policía, la droga era identificada con el símbolo de Batman.

¿Quiénes estarían detrás de la organización?

La Policía señaló que 'Hera' estaba integrada en buena parte por personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar y que varias de las posiciones de mando eran ocupadas por mujeres.

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, aseguró que la organización se dedicaba al expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades en el sector conocido como La Leona.

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Entre las capturadas está alias Marta o La Mona, señalada de ser una de las principales cabecillas y de cumplir funciones de administración dentro de la estructura.

También fue detenida alias Carolina, una ciudadana venezolana que, según la investigación, utilizaba la fachada de vendedora de accesorios para vehículos para almacenar y distribuir la droga.

¿Qué encontraron durante los operativos?

Los procedimientos permitieron incautar más de 9.000 dosis de diferentes estupefacientes, además de un vehículo.

Los investigadores también encontraron sustancias escondidas dentro de la mercancía que aparentemente correspondía a los negocios de autopartes.

Según la Policía, el golpe representó una afectación a las finanzas de la estructura criminal estimada en cerca de 1.200 millones de pesos al año.

Asimismo, fueron capturadas 19 personas. De ellas, 15 tenían órdenes judiciales y otras cuatro fueron detenidas en flagrancia durante los operativos.

La Policía indicó que algunos de los capturados tenían antecedentes o anotaciones relacionadas con delitos como concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

¿Qué pasó con las mujeres capturadas?

Respecto a esto, cinco de las mujeres capturadas recibieron medida de detención domiciliaria, debido a que fueron consideradas madres cabeza de hogar.

El resto de los procesados deberá afrontar las actuaciones judiciales correspondientes mientras avanza la investigación.