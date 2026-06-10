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VIDEO | Así cogieron a motoladrón que rapaba celulares en Bosa: víctima le quitó las llaves

El motoladrón se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje. Presenta antecedentes judiciales por hurto agravado.

VIDEO | Así cogieron a motoladrón que azotaba a Bosa con el ‘raponazo’ de celulares
Foto: Mebog

Yhonay Díaz

octubre 06 de 2026
05:21 p. m.
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Un video reveló el momento exacto en que la Policía de Bogotá capturó a un delincuente de 25 años que venía azotando la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad.

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La captura se dio tras robar un teléfono celular avaluado en más de un millón de pesos.

Las imágenes registran la rápida acción de las autoridades que pusieron fin a la ola de robos en esta zona del sur de Bogotá.

La mujer que fue víctima de este robo logró quitarle las llaves de la moto al delincuente. Esta acción fue clave para capturarlo.

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Así cogieron al motoladrón de Bosa que acababa de robar un celular

El motoladrón se desplazaba en una motocicleta de alto cilindraje y utilizaba la modalidad de raponazo para hurtar celulares a sus víctimas.

De acuerdo con el teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa, el delincuente fue capturado después de cometer un robo.

Esta persona se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje y al ver a sus víctimas la hurtaba con bajo la modalidad de raponazo los celulares.

El teléfono recuperado en el operativo "estaba avaluado en más de un millón de pesos y nuestra rápida acción se logra esta captura", confirmó el teniente coronel.

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Motoladrón de Bosa tenía antecedentes judiciales

Las autoridades revelaron que el capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y hurto agravado.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de hurto. Las autoridades continúan investigando si el capturado está vinculado a otros casos similares en la localidad y zonas aledañas.

La Policía Nacional informó que los resultados en materia de seguridad han sido significativos en lo que va del año.

Lo que ha corrido el año llevamos más de 1.450 capturas por diferentes delitos, entre ellos el hurto a personas.

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