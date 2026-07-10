Esta es la modalidad más común con la que roban carros y motos en Bogotá

El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Secretaría de Seguridad presenta balances de los delitos de alto impacto en Bogotá.

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Algunos de los crímenes que se analizan son hurto a personas, de automóviles, de motocicletas, a entidades financieras, a comerciantes, extorsiones, asesinatos, delitos sexuales, lesiones personales, secuestros y violencia intrafamiliar.

Siete de cada 10 vehículos robados por halado

Con respecto al robo de vehículos, los números muestran que, entre enero y agosto de este 2026, ocurrieron 2.039 hurtos de automóviles y 2.947 hurtos de motocicletas. Las localidades más azotadas por este delito han sido Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa.

Julio fue el mes en el que más carros y motos se robaron, con 298 y 489 casos, respectivamente. Los ladrones cometieron los crímenes principalmente en las noches.

De acuerdo con lo mencionado por el Distrito, siete de cada 10 vehículos hurtados (el 72 % de los casos) son bajo la modalidad de halado, la cual se ha convertido en la más común.

Los criminales no necesitan emplear la intimidación, dado que están atentos a los conductores que dejan abandonados sus carros y motos en la vía. Entonces, mediante la manipulación, logran llevárselos en cuestión de minutos.

¿Cómo prevenir los robos?

“Se realiza cuando el carro está sin pasajeros, parqueado en bahías o en la calle; mediante distintas técnicas, se llevan el automóvil (…) Se buscan parqueaderos cercanos y dar una apariencia de normalidad para evadir, contrario al atraco”, así describe la Policía cómo se hace el halado.

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Teniendo en cuenta los registros, las autoridades dieron estas recomendaciones para que las personas que dejan estacionados sus vehículos no sean víctimas de la delincuencia:

Contar con un GPS para ubicarlo en todo momento.

Un bloqueo o apagado que permita inmovilizarlo desde el celular.

Tener contracorriente o kill switch, el cual impide el encendido no autorizado.

Un bastón o bloqueo de timón que dificulte mover el volante.

Una traba de palanca de cambios.

Una alarma para alertar ante intentos de manipulación.

Para el caso de las motos, sugieren contar con: