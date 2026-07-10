Les robaron la camioneta en la puerta de su casa y la encontraron en un parqueadero de Kennedy

Aunque pensaron que no volverían a ver su camioneta, los integrantes de una familia bogotana fueron sorprendidos con la acción rápida de las autoridades, tras denunciar el robo del vehículo, a través de la línea 123.

Ocurrió en la puerta de su casa. Al momento de parquear, cuatro hombres armados se acercaron e intimidaron a la conductora para obligarla a bajar del vehículo y huir en él.

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Autoridades ubicaron la camioneta en un parqueadero de la localidad de Kennedy:

Otros conductores notaron lo que estaba pasando e intentaron cerrar el paso; sin embargo, los delincuentes lograron escabullirse, pensando que habían “coronado”.

La situación fue puesta de inmediato en conocimiento de las autoridades, que encontraron el vehículo, en un parqueadero de la localidad de Kennedy.

En palabras de la teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá: “Una vez se conoce el hecho a través de la línea 123, se activa el plan candado por toda la jurisdicción y fue ubicada la camioneta en un parqueadero de la localidad de Kennedy”.

E invitó “a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia, a través de la línea 123 o en el CAI más cercano”.

Otro intento de robo en Bogotá fue frustrado: hay dos personas muertas y una herida

Otro intento de robo se registró la noche del martes, 6 de octubre, en Bogotá, cuando hombres armados interceptaron la camioneta de un funcionario de la Policía, en la localidad de Puente Aranda.

El uniformado disparó entonces contra los integrantes de la banda, que huyeron, tras la muerte de uno de sus integrantes.

Otros dos llegaron minutos después, a la clínica Méderi de Bogotá. Uno falleció antes de recibir atención médica y el otro se encuentra en el área de urgencias. De acuerdo con la Policía, los hechos son investigados por el CTI de la Fiscalía.