Coronel Óscar Dávila se suicidó, confirmó dictamen de Medicina Legal

Este miércoles 21 de junio la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados de la necropsia practicada al coronel Óscar Dávila, quien estaba vinculado en la investigación por el escándalo de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, y las interceptaciones ilegales a la niñera Marelbys Meza.

La principal hipótesis que se manejó era que el uniformado se había quitado la vida, pero las autoridades decidieron esperar hasta conocer el informe forense de Medicina Legal.

Finalmente, en una rueda de prensa, la vicefiscal Marta Janeth Mancera reiteró que el pasado 9 de junio, en plena vía pública al interior de una camioneta Nissan color gris, se presentó la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, adscrito a la Presidencia de la República, con base en eso, la Fiscalía llevó a cabo la línea de tiempo para determinar las causas del deceso.

La ventana de muerte fue determinada gracias a un video en el que se veía al coronel Dávila, mientras se desplazaba hacia su residencia. Según el relato del conductor que lo transportaba, a las 18:13, Dávila sostuvo una llamada con una periodista y posteriormente, a las 18:16 pasó por en frente de su residencia y la camioneta se detuvo. Ahí mismo el conductor se bajó de la camioneta y se dirigió a una tienda.

A las 18:18, el conductor llegó al vehículo, abrió la puerta y vio al coronel Dávila dispararse.

El resultado del informe, tras el cotejo balístico y los correspondientes estudios forenses, dictó que el coronel Óscar Dávila se suicidó.

Con los resultados de la necropsia, la Fiscalía cerró el caso por la muerte del coronel Dávila.

El caso del coronel Óscar Dávila

Todo inició el pasado 9 de junio cuando las autoridades informaron sobre un miembro de la Policía encontrado muerto en una camioneta, minutos después se conoció que se trataba del coronel Óscar Dávila, cuyo nombre resultó involucrado en el escándalo de chuzadas de Laura Sarabia, la exjefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Así las cosas, este fallecimiento tomó relevancia nacional por las implicaciones que tendría en la investigación. Noticias RCN conoció un documento en el que el uniformado expresó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, su “disponibilidad para presentarse ante el despacho del ente acusador” para ser escuchado, o de ser necesario, interrogado.

Pedía también que le aclararan si había sido o no indiciado en la investigación, sin embargo, fuentes confirmaron a este medio que el coronel aún no había sido llamado a pesar de su solicitud.

Hasta dicho momento la Fiscalía se refirió al caso como “muerte”, sin concluir hipótesis de suicidio. No obstante, el presidente Gustavo Petro sí usó dicho término:

“El teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca de su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”, dijo el jefe de Estado el sábado 10 de junio.

Luego se conoció una nueva versión en la que se involucró al abogado Miguel Ángel del Río y quien se desempeñaría como defensor de Dávila, quien incluso alcanzó a pagarle un anticipo de sus honorarios. Así lo confirmó del Río en La Entrevista de las 6 de Noticias RCN.

“Sí existía una relación de cliente – abogado y yo no tengo la obligación de revelarle a la Fiscalía cuáles fueron mis conversaciones específicas con él”, apuntó del Río en diálogo con Santiago Ángel, cuando confirmó haber devuelto el mencionado anticipo.

Posteriormente, también reveló una serie de conversaciones de WhatsApp en las que demostraba que el coronel Dávila había buscado a su oficina para defenderlo en este caso.

Miguel Ángel del Río citado a declarar por muerte del coronel Dávila

Así las cosas, el pasado 13 de junio la Fiscalía llamó a Miguel Ángel del Río y al jefe de seguridad de Palacio, Carlos Feria, para rendir declaración en el marco de esta investigación. Al respecto, el abogado respondió:

"¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila", apuntó Miguel Ángel del Río en Twitter.

También mencionó que iniciaría un proceso legal en contra del fiscal general, Francisco Barbosa.

Es importante señalar que Laura Sarabia también fue llamada, aunque por el caso de la pérdida del dinero que tenía en su casa, hecho que fue el detonante de todo el escándalo.

La declaración de Carlos Feria en caso del coronel Óscar Dávila

Por su parte, Carlos Feria finalmente sí declaró en el proceso por la muerte del coronel Óscar Dávila. La diligencia inició este 21 de junio sobre las 10:30 de la mañana y culminó aproximadamente a las 2:00 de la tarde.

El jefe de la Casa Militar de Presidencia de la República contó a investigadores lo que sabía sobre los interrogantes que rodearon la muerte de Dávila. No obstante, fue citado nuevamente este 21 de junio, esta vez para hablar sobre la prueba de polígrafo que se le habría practicado a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia a quien acusaron de hurtar el dinero en cuestión.