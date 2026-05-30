Autoridades ordenaron desalojo a propiedad de Santiago Botero: es acusado de violencia intrafamiliar

A menos de 24 horas de las próximas elecciones presidenciales, un escándalo ha sacudido la campaña de Santiago Botero por cuenta de la orden de desalojo que, actualmente, se está llevando a cabo en una de las propiedades del hombre. Así mismo, se supo que el candidato también es acusado de violencia intrafamiliar por parte de su exesposa.

¿Qué se sabe del caso?

En horas de la mañana de este sábado 30 de mayo las autoridades se encuentran adelantando el desalojo de uno de los apartamentos del candidato tras, al parecer, haber prohibido la entrada de su esposa y su hijo de diez meses.

En imágenes, conocidas por Noticias RCN, se observan los intentos, por parte de las autoridades, para ingresar al apartamento del candidato ubicado en Cartagena. La Comisaría de Familia expidió una orden de allanamiento luego de que el candidato fuera denunciado por maltrato intrafamiliar.

Hasta el momento, se sabe que el hombre abandonó el lugar y que en dicho procedimiento se ordenaron medidas de protección para su exesposa con el objetivo de que esta pueda retirar los objetos personales de ella y el menor.

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Equipo de Santiago Botero se pronuncia

Según el más reciente comunicado a la opinión pública, el candidato aseguró que, aunque no posee problemas con su expareja, Echeverry “se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Cómo Abelardo y la derecha sucia de este país”.

Así mismo, aseguró que dicho asunto se trata de un “ataque con intereses políticos” que podrían comprometer su candidatura.

“Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio. Y si ustedes miran el ataque que me están haciendo, no tienen una sola prueba. No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo”.

“A Manuela le digo que entiendo que esto no es personal y que jamás guardaré rencor en mi corazón por esta situación. A los boteristas, a los grupos de trabajo, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general les digo que un proceso de separación nunca es fácil, pero siempre me he presentado ante la ley y siempre he dado la cara”.