Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 29 de mayo de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín volvió a jugar este viernes 29 de mayo de 2026 y miles de personas en Colombia ya revisan sus billetes para saber si la suerte estuvo de su lado en uno de los sorteos más tradicionales del país.

Este juego de azar entrega un premio mayor multimillonario y también varios secos que llaman la atención de quienes sueñan con cambiar su vida de un momento a otro. Como ocurre cada semana, el sorteo se realizó en horas de la noche y dejó nuevos ganadores.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 29 de mayo de 2026

El resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 29 de mayo de 2026 fue el número XXXX de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes secos millonarios para los apostadores que acertaron otras combinaciones. La lotería es una de las más reconocidas del país debido a los altos montos que entrega y a la expectativa que genera cada viernes entre los jugadores.

Los resultados oficiales también pueden consultarse en los canales autorizados y en las plataformas digitales de la entidad. Como es habitual, la recomendación para los apostadores es revisar cuidadosamente el número y la serie del billete para confirmar si obtuvieron algún premio.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Medellín?

Las personas que resulten ganadoras deben firmar el billete en la parte posterior y conservarlo en buen estado. Posteriormente, podrán acercarse a los puntos autorizados o comunicarse con la Lotería de Medellín para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Dependiendo del valor ganado, el pago puede hacerse directamente en puntos de venta o mediante trámites en las oficinas oficiales de la entidad. También es importante tener presente que los premios están sujetos a descuentos por impuestos establecidos por la ley colombiana.

La Lotería de Medellín juega cada viernes en la noche y continúa siendo una de las favoritas entre quienes prueban suerte semanalmente.