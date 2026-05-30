Cancillería alertó sobre posible injerencia electoral tras la eliminación de aranceles por parte de Ecuador

La Cancillería de Colombia se pronunció, en las horas más recientes, tras el anuncio del Gobierno de Ecuador con el que se informó que la tasa de seguridad a las importaciones colombianas dejará de aplicarse a partir del 1 de junio.

No obstante, el Gobierno cuestionó a Ecuador por atribuir asuntos internacionales a dinámicas de coyuntura electoral que podrían afectar las interpretaciones y la confianza de los sectores productivos.

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Cancillería se pronuncia ante la decisión de Ecuador

Según el más reciente comunicado, el Gobierno colombiano manifestó necesario precisar que dicha decisión corresponde puntualmente a órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio, impuestas al Ecuador en las correspondientes resoluciones expedidas por la Secretaría General de la CAN, y no como una medida de "buena voluntad".

Así mismo, precisó que las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador pueden resultar contrarias a los principios y obligaciones que rigen el ordenamiento jurídico andino.

De esta manera, se afectaría el desarrollo normal del comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas y sociales de ambos países.

“Colombia reitera que el restablecimiento de las condiciones previstas en el marco normativo andino constituye un paso importante para la preservación del proceso de integración regional, la confianza mutua y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los dos Estados”, aseguró la Cancillería.

Cancillería alertó injerencia política

Sin embargo, el Gobierno Nacional alertó sobre las posibles interpretaciones que este asunto puede generar sobre decisiones de materia económica que, según la entidad, tienen impactos sobre trabajadores, productores, empresarios y comunidades vinculadas a dinámicas o coyunturas de carácter político-electoral.

“La eventual utilización de medidas con impactos económicos y sociales significativos en el marco de campañas o debates electorales puede generar incertidumbre, afectar la confianza entre los agentes económicos y desdibujar el carácter técnico e institucional que debe orientar este tipo de decisiones”.

Así mismo, se anunció que, con el propósito de restablecer las relaciones económicas, también se procederá a derogar las medidas adoptadas para mitigar las "distorsiones generadas por las restricciones implementadas por el Ecuador”.