Excocinero admite haber vendido “kits” para quitarse la vida que causaron la muerte a 14 personas

Kenneth Law, el excocinero de 60 años acusado de comercializar paquetes letales entre personas vulnerables a nivel global, no enfrentará cargos por asesinato en Canadá.

El acusado eludió los cargos de homicidio tras alcanzar un acuerdo judicial en un tribunal situado al norte de Toronto, donde se declaró culpable de 14 cargos de ayuda al suicidio vinculados a fallecimientos ocurridos en territorio canadiense.

La resolución judicial obedece a una ambigüedad en el marco jurídico del país. Robert Currie, profesor de derecho en la Universidad Dalhousie, explicó a la agencia de noticias francesa AFP que la fiscalía se topó con un "vacío" legal al intentar sostener la acusación de homicidio.

Según el académico, el derecho canadiense no esclarece si "el asesinato es una infracción distinta de la incitación al suicidio, o si un mismo comportamiento podría constituir las dos ilegalidades", una disyuntiva que los magistrados de la Corte Suprema de Canadá "rechazaron clarificar".

A pesar de haber esquivado el juicio por asesinato, Law se enfrenta a un panorama penal severo. Expertos en la materia señalan que la asistencia al suicidio se considera un delito grave en Canadá y el procesado podría recibir una condena de entre 10 a 20 años de prisión. El veredicto definitivo sobre su sentencia se dictaría en audiencia programada para septiembre, sesión en la que el tribunal también escuchará los testimonios de las familias de las víctimas.

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Indignación global y el reclamo de las familias:

La desactivación de la vía penal por homicidio ha generado un profundo malestar entre los familiares de los fallecidos. Entre las voces críticas se encuentra David Parfett, un ciudadano del Reino Unido cuyo hijo de 22 años, Thomas, se quitó la vida en 2021 utilizando los materiales que presuntamente le suministró el excocinero.

"Si Kenneth Law no hubiese dado instrucciones detalladas sobre la forma de suicidarse, mi hijo estaría probablemente con vida, así que para mí es un asesinato", manifestó Parfett a la AFP.

El caso de Thomas forma parte de los cerca de cien suicidios que las autoridades del Reino Unido vinculan potencialmente a las plataformas web. Sin embargo, la muerte del joven no fue incluida en los 14 casos canadienses por los que Law acaba de admitir su culpabilidad.

Tras la pérdida de su hijo, Parfett se ha convertido en activista y exige normativas mucho más estrictas para regular y penalizar los entornos virtuales que promueven la autolesión. A su juicio, los tribunales canadienses han perdido la oportunidad de sentar un precedente sobre la verdadera gravedad de las acciones del procesado.

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Un fenómeno de alcance global

El arresto de Kenneth en 2023 destapó una red de alcance global. Las investigaciones policiales revelaron que el acusado utilizaba foros en línea para captar a personas en situaciones de vulnerabilidad emocional y asesorarlas detalladamente sobre métodos para terminar con sus vidas.

A través de esta dinámica, Law realizó envíos de paquetes con sustancias letales a cientos de ciudadanos distribuidos en decenas de naciones. La magnitud de sus operaciones encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad internacionales, motivando indagaciones oficiales coordinadas en: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

Aunque el acuerdo de culpabilidad alcanzado en el tribunal de Toronto cierra un capítulo en la provincia canadiense, el horizonte legal de Law permanece abierto, ya que todavía podría ser objeto de nuevos procesos judiciales en el resto de los países afectados por la distribución de sus "kits".

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN