La reacción viral de Nataly Umaña tras el título de Alejandro Estrada en la Casa de los Famosos

La gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 dejó un resultado contundente. Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la temporada tras imponerse con amplia ventaja en la votación del público, consolidando una victoria que, para muchos seguidores del reality, parecía tomar fuerza desde varias semanas atrás.

El actor logró quedarse con el primer lugar con más del 63% de las votaciones, una diferencia amplia frente a sus competidores directos. Juanda Caribe terminó en la segunda posición, mientras que Valentino ocupó el tercer lugar y Tebi cerró la clasificación en el cuarto puesto.

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El triunfo de Estrada generó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al desenlace del programa. Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención no vino desde el reality ni desde los finalistas, sino desde alguien que ha estado ligada a uno de los capítulos más recordados alrededor del actor: su expareja, Nataly Umaña.

¿Cómo reaccionó Nataly Umaña al triunfo de Alejandro Estrada?

Pese al historial mediático que existe entre ambos, Nataly Umaña sorprendió al pronunciarse públicamente tras la coronación del actor. La actriz, quien participó en la primera temporada del programa, compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece celebrando junto a un grupo de amigas el triunfo de Alejandro Estrada.

En la grabación, Umaña envió un mensaje directo y positivo hacia el nuevo campeón del reality. “De corazón felicitaciones”, expresó la actriz, dejando ver una actitud de alegría frente al resultado final del concurso.

La publicación rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde usuarios replicaron el video y abrieron nuevamente el debate sobre la historia que ambos protagonizaron durante la primera edición del formato.

¿Por qué el video generó tantas reacciones en redes?

El nombre de Nataly Umaña sigue ligado a uno de los episodios más comentados de la primera temporada de La Casa de los Famosos. Durante aquella edición, la actriz sostuvo una relación dentro del programa que terminó provocando la ruptura definitiva de su matrimonio con Alejandro Estrada, una situación ampliamente comentada por la audiencia.

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Por esa razón, el gesto de felicitación hacia el actor no pasó inadvertido entre los seguidores del formato. Mientras algunos usuarios destacaron la madurez del mensaje y valoraron el reconocimiento público al ganador, otros recordaron la polémica vivida años atrás y cuestionaron la reacción de la actriz.

Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, la victoria de Alejandro Estrada continúa dando de qué hablar. Su amplio respaldo en las votaciones y la inesperada reacción de Nataly Umaña terminaron convirtiéndose en dos de los temas más comentados tras el cierre de La Casa de los Famosos 2026.