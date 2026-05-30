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Elecciones 2026 ¿Con cuántos votos se gana en primera vuelta?

Once candidatos tratan de llegar a la casa de Nariño para el periodo 2026 – 2030 ¿Alguno podría lograrlo el 31 de mayo?

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

mayo 30 de 2026
11:17 a. m.
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El domingo 31 de mayo, los colombianos tienen una cita con la democracia. Se trata de las elecciones presidenciales de primera vuelta, en la que participan los candidatos:

Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Gustavo Matamoros, Roy Barreras, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Abelardo de la Espriella, Santiago Botero, Claudia López, Iván Cepeda y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. Dos horas después, a las 6:00 p.m., se espera que la Registraduría dé a conocer los resultados definitivos de la jornada.

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¿Cuántos votos se necesitan para que un candidato gane en primera vuelta?

La Registraduría calcula que 22 a 25 millones de colombianos van a participar de los comicios, en las elecciones del 31 de mayo, pero 41.421.973 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto. La mitad más uno elegirá al nuevo presidente, según el artículo 190 de la Constitución Política:

"El presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley".

En caso de que ningún candidato obtenga la cantidad de votos necesarios para ganar en primera vuelta, "se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos".

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La Constitución también establece qué hacer si alguno de los ganadores de primera vuelta sale de la contienda electoral:

Aunque nunca ha pasado, la Constitución también establece el paso a seguir en caso de que alguno de los candidatos de segunda vuelta muera o se enfrente a una incapacidad física permanente:

"Su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente".

En cualquiera de los casos, si queda un único candidato a segunda vuelta faltando dos semanas para las elecciones, deberán aplazarse quince días. Lo que quiere decir que serían reprogramadas: del domingo 21 de junio al domingo 5 de julio.

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