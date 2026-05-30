Dormir mal antes de las elecciones podría afectar más de lo que cree: esto explican los expertos

Colombia se encuentra a horas de elegir al que será el nuevo mandatario que asumirá la presidencia por los próximos cuatro años. Por esto, el ambiente electoral ha generado especial confrontación entre distintos grupos sociales ya que las relaciones afectivas también se han visto afectadas por los discursos políticos agresivos que han tomado mayor popularidad en redes.

Sin embargo, estudios han demostrado que la presión generada por este tipo de discusiones puede generar desgaste emocional que conlleva a la falta de sueño y sentimientos de ansiedad e incertidumbre ante el futuro.

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¿Cuáles son las afectaciones de la falta de sueño al votar?

Según el National Heart, Lung and Blood Institute, lograr una cantidad suficiente de sueño con calidad puede proteger la salud mental, la salud física, la calidad de vida y la seguridad. Sin embargo, la deficiencia de sueño genera que las personas se sientan cansadas durante todo el día e interfieran con el trabajo, la escuela, la conducción y el desempeño social.

Así mismo, la deficiencia de sueño se encuentra relacionado con problemas de aprendizaje, concentración y reacción. Según la revista científica, es posible que las personas “tengan problemas para tomar decisiones, resolver problemas, recordar cosas, manejar emociones y conductas”.

El Business & Marketing School reveló que el exceso de información antes de votar puede llegar a generar una intoxicación que ocasiona “fatiga electoral” y “mayor vulnerabilidad ante la desinformación”. Esto sobrecarga la capacidad cognitiva del votante al hacerlo más sensible a la “manipulación emocional”.

Diferencias políticas afectan las relaciones personales

Según una investigación de la Universidad Manuela Beltrán, la polarización en el país tiene la capacidad de impactar negativamente en los vínculos personales y las dinámicas sociales. Una encuesta realizada logró determinar que el 27,7% se ha sentido juzgado en algunas ocasiones por su manera de pensar.

Aunque el 64.2% dijo no haberse alejado de nadie por diferencias políticas, un 13.5% reconoció haberlo pensado, mientras que el 12.2% afirmó haber tomado cierta distancia emocional o personal y un 10.1% aseguró haberse alejado claramente de alguien por este motivo.