“Se está dejando utilizar”: Santiago Botero se pronunció tras el desalojo en su vivienda en Cartagena

Hay gran consternación ante el más reciente escándalo, a menos de 24 horas de las elecciones presidenciales, en el que el candidato Santiago Botero recibió una orden de desalojo a uno de sus apartamentos en Cartagena tras ser acusado de presunta violencia intrafamiliar.

Luego de 9 horas de procedimiento, que inició desde la madrugada de este sábado 30 de mayo, el hombre se pronunció por medio de un comunicado a la opinión pública en donde afirmó que dicho asunto corresponde a un “ataque con intereses políticos”.

¿Qué dijo Santiago Botero?

El candidato inició su respuesta al manifestar su conocimiento ante las estrategias utilizadas en las gestas políticas, pues anunció que la política es “sucia, rastrera y que no tiene ningún límite moral ni ético. Sabía que corrían riesgo mi vida, mi familia, mi patrimonio y hasta mi nombre”.

Reveló que actualmente no posee problemas con su expareja por lo que se refirió a esta como una “excelente mujer”. Sin embargo, afirmó que esta, al aparecer, se estaría dejando manipular por otros candidatos con fines electorales.

“Yo no tengo problemas con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Cómo Abelardo y la derecha sucia de este país”.

“Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio. Y si ustedes miran el ataque que me están haciendo, no tienen una sola prueba. No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo”.

Santiago Botero envía mensaje a su exesposa y votantes

Finalmente, el hombre manifestó que sus detractores están “actuando desde el miedo” al afirmar que su candidatura está “dando la sorpresa en las elecciones”.

“Yo los invito a que tengamos en el corazón y en la mente que cada ataque que nos hagan nos hace más fuertes y nos acerca más a ser la sorpresa este 31 de mayo. A Manuela le digo que entiendo que esto no es personal y que jamás guardaré rencor en mi corazón por esta situación”.

Actualmente, se desconoce el paradero del candidato, quien, según el comisario de familia, lo habría amenazado tanto a él como al abogado que adelantaba el procedimiento.