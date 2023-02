“Yo consumo marihuana todos los días”: Susana Boreal en debate sobre estigmatización a consumidores

En Colombia la legalización de la marihuana especialmente para uso recreativo ha sido objeto de discusión. En noviembre del año pasado, en tercer debate fue aprobado el proyecto con el que se busca admitir el uso recreativo de esta en el país. En ese entonces, con 12 votos a favor y cuatro en contra pasó a plenaria en el Senado.

En su momento, el representante del partido Liberal Juan Carlos Losada y quien fue el autor del proyecto destacó que el avance que ha tenido esta reforma constitucional ha sido histórica, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.

Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, este propuso ampliar la legalización del cannabis que desde 2017 su cultivo y comercialización está permitido para uso medicinal y científico.

Si bien lo anterior ha sido contexto, este jueves 23 de febrero se registró una situación que puso sobre la mesa nuevamente el tema. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre la legalización del cannabis, Susana Boreal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico aseguró que la fuma todos los días.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días”, la confesión de la representante Susana Boreal en la audiencia sobre el uso adulto de Cannabis.



Todo comenzó cuando la congresista estaba exponiendo las razones sobre la importancia de la legalización. “Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta. No me da miedo decirlo. La transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene nada que ver con lo que seamos como personas”, enfatizó la representante.

Apenas comenzó a circular en redes sociales el video donde Susana Boreal aseguraba su consumo diario, hubo posiciones a favor y en contra. Una demostrando apoyo fue la del embajador de Colombia en México, Nicolás Ninco Daza quien adujo que “yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro. La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana”.

Yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro.



¿Quién es Susana Boreal?

Susana Gómez Castaño, mejor conocida como Susana Boreal se dio a conocer en el país en el marco del paro nacional del 2021 cuando sorprendió dirigiendo una orquesta en el Parque de Los Deseos en la ciudad de Medellín. Esta joven hizo parte de la lista cerrada presentada por el partido Pacto Histórico en las elecciones legislativas del 2022 ocupando un puesto en el Congreso de la República.

Otro hecho similar

En octubre del año pasado durante un debate que buscaba regular el cannabis de uso adulto en el país, el representante por Antioquia de la Coalición Centro Esperanza, Daniel Carvalho, también puntualizó que fuma marihuana. “Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, precisó.

En sus primeros cuatro debates el año pasado fue aprobada la regulación del cannabis y, se espera ahora que siga su curso.