Se reactiva el caso contra el ‘Mono Abello’ por amenazas

Noticias RCN conoció que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra José Rafael Abello por el delito de amenaza de muerte a una magistrada del Tribunal de Santa Marta, por lo que fue capturado en 2023.

Ahora, desde la Red de Veedurías piden al ente investigador que estudie la extinción de dominio de un gigantesco terreno en la ciudad que sería de su propiedad.

El 27 de octubre del 2023 la Fiscalía judicializó a Abello por amenazar de muerte a la funcionaria judicial el 6 de julio de 2022 en la iglesia La Eucaristía en Santa Marta.

A partir de ahí los fiscales especializados en derechos humanos asumieron la investigación del caso encontrando que presuntamente, las amenazas efectivamente se produjeron y han sido de manera constante. Delitos que no ha aceptado el señor Abello en la imputación de cargos.

Según conoció Noticias RCN una de las piezas fundamentales que tiene la Fiscalía radica en una denuncia de la magistrada del Tribunal Superior de Santa Marta:

"Me permito poner en su conocimiento las graves amenazas de muerte y el intento de agresión física de que fuera víctima el miércoles 6 de julio de la cursante anualidad la doctora Tulia Cristina Rojas Asmar, magistrada de la Sala Civil Familia de esta Corporación, por parte del individuo José Rafael Abello Silva, 'el Mono Abello".

La Fiscalía cuenta con varios testigos de los hechos que se produjeron en la celebración religiosa, así como las manifestaciones públicas que habría realizado el señor Abello hacia la funcionaria judicial, motivo que originó su orden de captura materializada el 26 de octubre de 2023, 5 días después le fue concedida la detención domiciliaria en la ciudad de Santa Marta.

Fuentes del proceso indicaron que a pesar de que fue radicada la acusación ante el centro de servicios para que fijara fecha de audiencia la cual aún no ha sido fijada por la judicatura en el caso.

Este no es el único episodio que ha sucedido respecto amenazas, en el 2021, Abello Silva fue denunciado por unos habitantes, que fueron víctimas presuntamente de intimidaciones cuando se encontraban en zona del Rodadero en Santa Marta.

Una de las denuncias es la del empresario Camilo Mario Dávila, quien aseguró que Abello pretendía apropiarse de terrenos que no eran de su pertenencia, y de acuerdo con el relato en la Fiscalía los habría obligado a irse del predio si no querían atenerse a las consecuencias.

“A mí me sentencia de muerte, me amenaza diciéndome que me va a matar, que va a acabar con mi familia, me da un culatazo con su arma en el rostro y me dice que jamás podremos quitarle sus propiedades en Inca Inca”, señaló Dávila a Caracol Radio.

La disputa por Inca Inca

Pablo Bustos desde la Red de Veedurías, solicitó a la Fiscalía que determine el origen y destino de la playa comercialmente conocida como ‘Inca-Inca’, en la zona de Pozos Colorados.

Según el pronunciamiento se debe determinar si este millonario predio avaluado en millones de dólares pertenece a la nación o a un particular.

“Se determine la procedencia y de ser ilícita muy rápidamente retome al haber público de los colombianos a través de la SAE. Situación está que demuestra la gravedad puesto que a regreso el citado mono Abello ahora procesado por amenazas a magistrada del Tribunal de Santa Marta suma este litigio que se trata de una joya natural” dijo Bustos.

Adicional a esto solicita Bustos que se determine si José Rafael Abello tiene alguna pertenencia del gigantesco predio a través suyo o de testaferros.

“Solicita la inminente acción de las autoridades competentes para que determinen si uno de los enclaves más importantes que existe en Santa Marta como lo es en el sector de Sierra Laguna, la denominada INCA INCA, a este paradisiaco lugar que pertenece al mono Abello, una de las cabezas extraditadas del cartel de Medellín”.

José Rafael Abello, fue un poderoso narcotraficante de la región Caribe en los años 80 y 90 del cartel de Medellín bajo las ordenes de Pablo Escobar. En 1987 este fue capturado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, cumpliendo su pena hasta 2007 producto de algunos beneficios otorgados por la justicia norteamericana.

Por: Felipe Quintero