Se vence el cese al fuego bilateral con el ELN: ¿que viene después?

A partir de la medianoche de este 3 de agosto quedará sin efecto el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional. Faltando pocas horas para finalizar el día aún no se había mencionado nada de prórrogas, esto por decisión de esta agrupación armada de no extender la tregua.

El ELN publicó un comunicado en el que insistió en que el Gobierno ha incumplido los acuerdos y exigió, para sentarse a dialogar nuevamente, un decreto presidencial con una petición específica: que los saquen de la lista de grupos armados organizados, y que les den explícitamente estatus político.

Es de señalar que hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado frente a la comunicación. Algunos analistas señalan que esta guerrilla podría protagonizar acciones terroristas, por lo que hay máxima alerta en varias regiones del país.

“Desde las 12:00 de la noche (del 4 de agosto) el Gobierno debe estar preparado, la fuerza pública debe estar preparada, la inteligencia debe prospectar eso. Norte de Santander, Arauca, ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín deben estar muy al pendiente de lo que suceda, porque pueden tratar a través de terrorismo, doblegar o mostrarse fuertes”, manifestó el coronel (r) Carlos Soler, experto en seguridad y defensa.

Para Ariel Ávila, senador de la República “lo que el ELN pide ya ha sucedido. Se le reconoce una categoría política y no es un grupo criminal. Pero como eso no ha pasado en documentos; ahora el Gobierno va a quedar maniatado y contra la pared porque si no lo hace, pues no arrancha la negociación”.