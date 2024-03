SIC dice que no se llevó elementos personales ni solicitó información confidencial en Cancillería

Tras las denuncias de funcionarios de la Cancillería sobre presuntas irregularidades en las diligencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, la jefe de esa entidad Cielo Rusinque designó a Francisco Melo, superintendente de Protección de Competencia, quien dirige estas inspecciones; para explicar lo ocurrido.

Melo se refirió a la presunta extracción de información estratégica sobre seguridad nacional, procesos de extradición, deportación y trata de personas. Además de las supuestas intimidaciones a uno de los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Por qué se habrían llevado un celular de uso personal, así fuera por un día, sin una orden de un judicial?

Es importante arrancar con una precisión, la Superintendencia de Industria y Comercio no se llevó ningún celular, ningún computador, ningún elemento de ninguna persona dentro de la Cancillería.



Las visitas administrativas las hicimos con fundamento constitucional, con fundamento legal y reglamentario y con base en esas normas, así como lo que ha establecido la Corte Constitucional, no se requiere autorización judicial previa para efectos de desarrollar válidamente la visita administrativa.



¿Qué fue lo que hicimos en relación con estos temas? Solicitamos acceso a la información contenida en los correos electrónicos institucionales y los celulares que algunos funcionarios relacionados con los procesos de contratación de la Cancillería utilizan para el desarrollo de sus funciones. Esa información la obtuvimos con autorización, en lo que tiene que ver con los correos electrónicos, de la Secretaría General de la Cancillería y de los funcionarios titulares de la información.

En lo que tiene que ver con los celulares, con el titular del celular y titular de la información.

¿Por qué entre toda la información que se habrían llevado hay, al parecer, procesos relacionados, con extradición, refugiados y trata de personas?

Es importante otra precisión, la Superintendencia no solicitó ninguna información confidencial relacionada con la seguridad nacional, simplemente estamos ejerciendo nuestra función de vigilar el cumplimiento del régimen de competencia en el marco de los procesos de contratación de la Cancillería. Lo que solicitamos fue la información contenida en correos electrónicos institucionales y los celulares que los funcionarios utilizan para el desempeño de sus funciones.

Esa información no va a ser revisada en su totalidad por parte de los funcionarios de la Superintendencia, esa información se va a correr por un software especial que es una garantía técnica de que nosotros únicamente vamos a analizar la información que esté relacionada con el objeto de nuestra actuación.

Toda otra información que puede estar en esos elementos y dispositivos no va a ser accedida por nosotros ni vista por nosotros ni por ninguna otra persona distinta al titular de la información.

Un funcionario denuncia ante la Fiscalía haber sido víctima de intimidaciones y violaciones a sus derechos

No conozco la denuncia que pudiera realizar el funcionario, puedo garantizar que la Superintendencia actúa siempre en cumplimiento de la Constitución y la ley. Lo que nosotros hacemos es solicitar en este caso particular acceso a la información institucional de las personas que es relevante para el desarrollo de nuestras funciones. La ley establece que desatender este tipo de requerimientos sin justificación puede ser considerado como una conducta sancionable.

Nosotros nos limitamos a poner en conocimiento de la persona esta información para que legítimamente, con todos los elementos de juicio pueda adoptar la decisión que quiera en relación con la materia. Si quiere contribuir con la actuación o prefiere no hacerlo, pero no hay ninguna amenaza, no hay coerción, no los podemos obligar a nada. Todas las actuaciones que desarrollamos en nuestras visitas administrativas están sujetas a la autorización de las personas que participan con nosotros en las visitas.