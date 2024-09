"Cagada la mano, cagado el brazo": la frase con la que Sneyder Pinilla reveló nuevos detalles sobre el escándalo de la UNGRD

Diez horas y 50 minutos duró la declaración en calidad de testigo de Sneyder Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia. El video, que hasta ahora era secreto y que fue conocido de manera exclusiva por Noticias RCN, contiene apartes inéditos y reveladores para entender uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia

La diligencia, que fue conducida por el magistrado auxiliar Alex Movilla Andrade, comenzó de una manera inesperada con el silencio del cuestionado.

Pinilla, aunque inició reconociendo que ya todo estaba organizado para “llenarse de plata” y cumplir con los compromisos de la campaña que haría Olmedo López para el Senado y él mismo para la Cámara de Representantes, finalizó acogiéndose a su derecho de guardar silencio.

Los ánimos se calentaron durante la audiencia tras el anuncio del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero después de un receso, decidió hablar.

Así resumió la Corte el escándalo de la UNGRD

“Unos congresistas habrían recibido una millonada. Iván Name ese dinero lo habría recibido a través de Sandra Liliana Ortiz (…) El doctor Calle habría recibido $1.000 millones en la ciudad de Montería, esos dineros se entregaron siguiendo presuntamente un direccionamiento de Olmedo López”, resumió el magistrado Movilla Andrade.

Este plan tendría una supuesta finalidad: “La idea de los dineros es que esos congresistas aprobaran los proyectos de Gustavo Petro, la reforma pensional y al sistema de salud.

Las declaraciones de Sneyder Pinilla

Más adelante hablo Sneyder, quien entregó explosivas revelaciones sobre lo que ocurrió con los supuestos dineros entregados a los congresistas, y la presunta coordinación de negocios con miembros del alto Gobierno.

RELACIONADO Fiscalía imputó a nuevos exfuncionarios de la UNGRD presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción

“Ya después untada la mano, empezamos a hacer negocios y empezamos a coordinar con las personas que estaban ahí”, aseguró Pinilla al referirse a un ministro del actual Gobierno que estaría interesado en que se aprobaran algunos contratos con dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo.

“La única persona con la cual si tuve contacto fue con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por unos temas específicos que me dijo el doctor Jaime Ramírez Cobo de unos créditos de la Nación que se iban a caer si no salían los tres contratos de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en el corregimiento del Salado”.

Además, Pinilla habló de una videollamada realizada desde el celular de Olmedo López, en la cual habría participado Ricardo Bonilla actual ministro de Hacienda.

“El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba en la silla que usted se encuentra. El doctor Olmedo me dice Sneyder estos contratos son urgentes, urgentes mi hermano porque son temas del ministro; y el ministro estando ahí me saluda y me muestra una persona que no conocida y que comencé a saber que era María Alejandra Benavides”.

La videollamada finalizó con una solicitud expresa. Según Sneyder Pinilla, había urgencia para acelerar los tres contratos. En su relato, el exsubdirector de Gestión del Riesgo añadió que después de esa videollamada, el ministro Bonilla lo llamó personalmente a su celular.

“Me dice, hermano, no olvide el tema de los contratos; le dije, doctor eso con quién; me dice, con María Alejandra; yo no tengo el contacto de ella y él me lo pasa, y yo automáticamente le escribo”.

RELACIONADO Esta es la boleta de detención de Sneyder Pinilla por el caso de la UNGRD

María Alejandra Benavides, era la asesora principal de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda, abandonó su cargo y ya compareció ante la Fiscalía en calidad de indiciada. Según Sneyder Pinilla, en su momento se le hizo extraña la llamada del ministro.

¿Qué hace el ministro de Hacienda llamándome a mí? Ya ellos tenían conocimiento que a través de la Unidad de Gestión del Riesgo se podía hacer

El relato concluyó con una frase muy diciente: “Ya estábamos, desafortunadamente, con esta estructura criminal apoderándonos de recursos de la Unidad. Con eso que habíamos hecho ya estábamos desbocados a hacer lo que hubiera que hacer”.

¿Quién sabía sobre la entrega de los $4.000 millones?

En otro momento de la diligencia, la Corte le pidió que bajo la gravedad de juramento hablara sobre la entrega de los $4.000 millones a congresistas que según Sneyder tenían un objetivo.

Las supuestas entregas empezaron el 12 de octubre de 2023 a la entonces alta consejera de Regiones, Sandra Liliana Ortiz, lo cual la misma Corte lo evidenció en chats.

Según Sneyder, Sandra Ortiz tenía afán por los recursos, pero quiso borrar la evidencia como está en el chat ante la corte.

“Ella me escribe y ella lo borra y lo que me estaba diciendo era que la tenían presionada por la plata, ella eliminó seguro para no dejar soporte”.

El 14 de octubre, presuntamente, fue la entrega en el apartamento del congresista Andrés Calle, en Montería, con quien, según Pinilla, se encontraron cara a cara.

Sneyder confirmó que cada vez que actuaba, le daba parte a su jefe. El 15 de octubre de 2023, en Caimito, Sucre, Sneyder le habría reportado a Olmedo López el resultado de su acción ilegal.

Doctor Olmedo, cumplí ya la misión con el doctor Calle y ya completé lo del día anterior de la doctora Sandra Ortiz.

En su declaración hay un aparte con una frase que hasta ahora era desconocida:

“Él era muy poco expresivo, me coge como de brazos y me dice: ¡muy bien Sneyder!, con esto, me lo dijo, vamos a quedar muy bien parados con el presidente y con el Gobierno Nacional. Hermano muchas gracias, esto lo vamos a sacar adelante”.

También dejó en claro la cercanía que le dijo tener Olmedo López con el presidente Gustavo Petro. “El doctor Olmedo me cuenta que es cercano al presidente, que había aportado plata a la campaña del señor presidente en el 2018”, añadió.

“Cagada la mano, cagado el brazo”

“Cagada la mano, cagado el brazo. Nosotros ya estábamos inmersos en este tema de corrupción, esa es la realidad. Donde no se den cuenta, se lo digo con vergüenza, donde no se den cuenta qué paso con los carrotanques, Dios no quiera, qué estuviera pasando hoy”, agregó Pinilla.

Después de eso, puntualizó: “estuviéramos torciendo todo lo que estuviera para este año, para poder lograr conseguir lo que le pidieran al doctor Olmedo sus jefes”.

Al final de la diligencia, Sneyder Pinilla le pidió a la Corte que le garantizara dos cosas: su seguridad ante múltiples amenazas e interceder ante la Fiscalía para la aprobación de su principio de oportunidad.