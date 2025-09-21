CANAL RCN
Colombia

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó la emergencia este domingo en horas de la tarde en Antioquia.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
03:28 p. m.
Este domingo 21 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte sismo en el departamento de Antioquia. El movimiento telúrico tuvo lugar en Urrao con una magnitud de 4,6.

El temblor tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que se considera de profundidad superficial.

Cientos de usuarios reportaron en redes sociales el fuerte temblor que se sintió en varias partes del departamento, incluyendo la capital Medellín.

Vale la pena recordar que este sábado también se sintieron varios movimientos telúricos que fueron reportados por las autoridades competentes.

Según el informe oficial, el epicentro se localizó en La Gloria, Cesar, con hora de origen a las 14:31 p. m. (hora local).

El movimiento telúrico también fue sentido en municipios cercanos como Pelaya (26 km), Pailitas (27 km) y Convención, Norte de Santander (38 km), donde algunos ciudadanos reportaron la sacudida en redes sociales.

Recomendaciones en un temblor en Colombia

La clave para afrontar un sismo de manera efectiva radica en la planificación previa. Expertos en gestión del riesgo, como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recomiendan una serie de medidas preventivas que toda familia, empresa o comunidad debería implementar.

Ante un temblor, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y expertos en gestión de riesgo recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse en un lugar seguro y resistente, o permanecer afuera si se está lejos de edificios para evitar la caída de escombros.

Una vez que el movimiento cese, evacúe ordenadamente si hay daños estructurales o riesgo de colapso, y siga las instrucciones de los organismos de socorro, manteniéndose informado a través de fuentes oficiales y revisando si el sismo está en el formulario de reporte del SGC para contribuir a su estudio.

