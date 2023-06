“Hay daños emocionales y lesiones que le causó cuando la soltó”: padre de menor que intentaron raptar en Popayán

Los habitantes de Popayán se sorprendieron con el intento de rapto a una menor que caminaba con su madre por las calles. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un hombre toma a una pequeña a plena luz del día y sale corriendo con ella en sus manos.

La madre de la menor, desesperada, comenzó a girar para alertar a la comunidad que de inmediato reaccionó persiguiendo al sujeto y evitando el secuestro. Los habitantes de la zona aprehendieron al presunto delincuente haciendo justicia por mano propia, y de no ser por la llegada de las autoridades, lo habrían linchado. Esta persona ya fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializada por el delito de secuestro simple.

El padre de la menor detalló los momentos de angustia que vivió cuando su hija intentó ser raptada

En entrevista con Noticias RCN, Alfonso Salazar, padre de la menor, se refirió a los momentos de angustia que vivió. “Sentí miedo porque no sabía si mi hija estaba lesionada o a mi mujer la habían atacado”.

Según el padre de la menor, la madre solo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando el hombre agarró a su hija y sé la llevó. “Ella no se dio cuenta, solo vio cuando el señor agarró a la niña y salió corriendo. No es la primera vez que no hace por la manera, la seguridad y la forma en que actúa”, dijo a Noticias RCN.

Salazar también dijo que más allá del susto, a la pequeña le quedaron secuelas por lo ocurrido. “Hay daños emocionales, psicológicos y lesiones que le causó cuando él la soltó”.

