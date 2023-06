Informe reveló que el 16% de los niños migrantes en Colombia no puede acceder a educación

Más de doce meses lleva Deyris Castellano, mamá de Oscaris, esperando lograr un cupo para que su pequeña hija de 12 años ingrese al colegio. Aunque las ganas del pequeño de cursar sexto grado son gigantes, las barreras que ha tenido para el acceso a la educación bachiller también lo son.

“Pues se ha ido a los colegios más cercanos, pero le piden los requisitos y no cuenta con ellos. Que es el carné de permanencia que no se le ha podido sacar todavía, el Sisbén, y toca tener el RUN y no se ha podido sacar”, dice la madre. “Ha llorado porque ella quiere seguir estudiando”, agrega.

¿Por qué hay desescolarización en niños migrantes?

Las causas de esta desescolarización responden a varios factores, entre ellos la falta de cupos en las instituciones educativas, el bullying y la carencia de documentación.

Yenis Alfonso Anavitarte, rector en Cúcuta, explicó: “algunos (estudiantes venezolanos) han tenido situaciones de familia complejas, de mucha movilidad, eso los ha llevado a no tener una estabilidad en el proceso formativo”.

Se debe facilitar el acceso de menores migrantes al sistema académico

Por su parte, Luis Eduardo Ríos, oficial de protección Unicef, aseguró que se debe avanzar en hacer más fácil el acceso a instituciones educativas para niños migrantes. “Hay que trabajar en flexibilizar y acelerar esos aprendizajes, porque en promedio los niños y niñas refugiados y migrantes han estado por fuera del sistema durante dos años y esto genera que no permanezcan en la jornada escolar”.

Pese a que en los últimos años se han abierto más de 550.000 mil cupos en los colegios del país para la educación de población migrante, son múltiples los factores que inciden en que aún haya grandes barreras para el 16% de niños venezolanos que se mantienen desescolarizados.

