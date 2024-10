Dolorosos testimonios de presuntas víctimas de abuso en ‘casas de tortura’ de Norte de Santander

Las autoridades descubrieron que ocho presuntos sitios de rehabilitación para el consumo de drogas, los cuales estaban localizados en diferentes municipios de Norte de Santander, realmente funcionaban como centros de tortura.

Además, Noticias RCN conoció en exclusiva tres testimonios de menores que revelaron que, presuntamente, fueron víctimas de abuso sexual en esas fundaciones. Por lo tanto, tras las denuncias, las autoridades ya se encuentran realizando las respectivas investigaciones.

Estos son los relatos de los menores que habrían sido abusados en las casas de tortura de Norte de Santander

Una joven le contó a Noticias RCN que a sus 17 años estuvo internada en la "Casa del Alfarero", que presuntamente era una fundación que ayudaba a combatir la adicción a los estupefacientes. Sin embargo, un día un pastor le habría propuesto ir a una finca, pero realmente la habría llevado a un pozo y exigido que se bajara sus pantalones.

"No fuimos a ninguna finca, me llevó a un pozo dizque a bañarnos. Yo iba un poco dopada y me dijo 'bájese los pantalones, mamita', y yo le dije no, no, no", relató la víctima.

Además, otra joven enfatizó que cuando tenía 14 años vivió la peor pesadilla en esa fundación tras pedirle a un integrante de esa entidad que le permitiera comunicarse vía telefónica con su papá.

"Yo había llegado desesperada, quería comunicarme con mi papá y le dije a ese pastor que por favor me regalara dos audios o una llamada, pero en esas fundaciones no aceptan eso", afirmó.

De un momento a otro, él se me subió encima y era su fuerza contra la mía y yo no pude hacer nada.

Adicionalmente, un joven indicó que también fue víctima de ese presunto delito cuando tenía tan solo 14 años y se encontraba en unas de las fundaciones. "Yo ya estaba dormido, estaba profundo, cuando de un momento a otro siento que me cogen entre varias personas y me tapan la cabeza contra la almohada", dijo.

¿Qué otras pruebas hay en la Fiscalía contra los funcionarios de las llamadas casas de tortura de Norte de Santander?

Las personas que estuvieron internadas en las denominadas casas de tortura han denunciado que en esas entidades había cuartos de reflexión en los que los castigaban. De hecho, la entidad judicial tiene en su poder imágenes de las esposas que, presuntamente, les colocaban.

El expediente indica que por lo menos 14 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en esos supuestos centros de rehabilitación. En consecuencia, en estos momentos, la Fiscalía General de la Nación está investigando a 21 personas que estarían vinculadas a esas entidades.