Exclusiva | Víctima de la 'casa de torturas' en Santander: "Gracias a Dios me escapé"

La Fiscalía dio a conocer el caso de unas fundaciones ubicadas en el departamento de Santander, en donde una red torturaba, abusaba sexualmente e incluso asesinaban a personas que buscaban acceder a procesos de rehabilitación.

En un operativo adelantado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía fueron detenidas 21 personas y se espera que haya más capturas con el avance de la investigación. Están siendo imputados por delitos como secuestro, extorsión, homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento.

Entrevista exclusiva con una de las víctimas de la 'casa de torturas'

En Noticias RCN hablamos con Jonathan, un hombre que estuvo secuestrado en esta supuesta fundación durante 45 días, señalando que fue sometido a diferentes tipos de torturas y que su familia nunca se enteró de su paradero.

"Me desnudaron, me golpearon, me ponían a hacer cuclillas. Era entre 4 o 5, eso allá no era ningún sitio de rehabilitación ni nada de médicos, era un sitio de torturas", fue el relato del hombre sobre las situaciones que tuvo que vivir hace un mes, mientras estuvo en esta supuesta fundación.

Su familia lo reportó como desaparecido, pero estaba en la 'casa de torturas'

Jonathan explica que el sitio al que llegó era un establecimiento sin ningún tipo de razón social y su familia lo estaba buscando. "Nunca le dijeron a mi mamá en donde estaba, había papeles míos reportado como desaparecido".

Asegura que la madre de su hijo fue quien le pidió una cita en este lugar, en donde estuvo recluido durante 45 días. "Llegaron dos hombres, uno me agarró por el cuello, otro por la espalda y me pusieron unas esposas, estando presente la mamá de mi hijo y el esposo de ella".

Finalmente, contó cómo logró escapar de este presunto secuestro. "Se metió la Fiscalía y cerraron el negocio. Gracias a Dios me pude escapar y estoy vivo para contarlo".