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Tribunal ordenó al Ministerio del Trabajo reglamentar el acceso de mujeres campesinas a la seguridad social

La decisión del tribunal exige reconocer los riesgos ocupacionales asociados a sus múltiples jornadas de trabajo.

Tribunal ordena al Ministerio del Trabajo reglamentar el acceso de las mujeres campesinas a la seguridad social
Foto: diseñada por Maginific

Yhonay Díaz

octubre 22 de 2026
04:42 p. m.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo adelantar las gestiones necesarias para reglamentar la forma en que las mujeres rurales y campesinas podrán acceder al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo hagan mediante cotizaciones contributivas.

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La decisión también exige reconocer los riesgos ocupacionales asociados a sus condiciones biológicas y sociales y a las múltiples jornadas de trabajo que desarrollan.

El fallo establece que la protección debe considerar actividades que van más allá de las labores agrícolas e incluyen el cuidado de familiares, personas enfermas y personas con discapacidad, entre otras responsabilidades que forman parte de su vida cotidiana.

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Tribunal ordenó reconocer las múltiples jornadas de trabajo de mujeres campesinas

Uno de los puntos centrales de la sentencia es que la reglamentación debe partir de las condiciones reales en las que trabajan las mujeres campesinas. Esto implica reconocer los riesgos ocupacionales a los que están expuestas y considerar la diversidad de tareas que asumen durante sus jornadas.

Además de las actividades relacionadas directamente con el campo, el fallo destaca las labores de cuidado como parte de las responsabilidades que deben tenerse en cuenta. La atención de familiares, personas enfermas y personas con discapacidad figura expresamente entre las actividades mencionadas en la decisión.

Carlos Mario Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., explicó que las mujeres campesinas cumplen un papel importante tanto en la producción como en el cuidado de sus comunidades. Por ello, señaló que reconocer los riesgos que enfrentan es necesario para que su protección social responda a las condiciones en las que desarrollan sus actividades.

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La decisión busca que estos factores sean considerados al momento de establecer las reglas para el acceso al sistema de seguridad social, especialmente cuando las mujeres no realizan aportes bajo la modalidad contributiva.

La sentencia fija dos etapas para el cumplimiento de la orden judicial. En primer lugar, el Ministerio del Trabajo tendrá un mes, contado desde la ejecutoria del fallo, para adelantar los estudios y las gestiones administrativas correspondientes.

Una vez venza ese plazo, dispondrá de tres meses adicionales para reglamentar el mecanismo mediante el cual las mujeres rurales y campesinas podrán acceder al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no coticen de manera contributiva.

De acuerdo con Salgado, la decisión convierte el cumplimiento de la obligación legal en un mandato judicial con plazos concretos. El abogado destacó que la orden incluye tanto el reconocimiento de los riesgos ocupacionales como la expedición de las reglas necesarias para regular el acceso a la protección social.

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