Convocatoria de Asohofrucol: mujeres campesinas podrán integrar la junta del Fondo Hortifrutícola

La Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) anunció la apertura de una convocatoria dirigida a mujeres líderes de asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas.

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Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de la entidad, explicó que se trata de una oportunidad para que las agricultoras participen en la junta directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

“Convocamos a todas las mujeres, lideresas de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas de Colombia, a que hagan parte de la junta”, señaló Palacio, quien destacó que el proceso estará abierto hasta el próximo jueves 18 de junio a las 5:00 de la tarde.

Mujeres campesinas en la toma de decisiones

El dirigente subrayó que esta iniciativa busca garantizar representación en espacios donde se definen las inversiones de los recursos parafiscales del sector. “Estas mujeres rurales, de economía campesina, familiar y comunitaria, que producen frutas y hortalizas en Colombia, deben participar en la toma de decisiones”, afirmó.

Palacio resaltó que la convocatoria también está dirigida a mujeres víctimas del conflicto y a aquellas que habitan regiones históricamente subrepresentadas. “Cada pequeña productora que haya sostenido la economía de su familia y de su vereda puede participar”, agregó.

Regiones con potencial de participación

El presidente de Asohofrucol mencionó que en departamentos como Nariño, Chocó, Boyacá y el Caribe existen asociaciones de mujeres campesinas que ya sostienen la producción de alimentos básicos para el país. “Son ellas las que producen las hortalizas y frutas que consumimos en todo el territorio nacional”, dijo.

Los términos de referencia y requisitos para aplicar se encuentran disponibles en la página web de Asohofrucol y del Ministerio de Agricultura. Palacio insistió en que esta es “una verdadera invitación a todas estas mujeres, lideresas, productoras de frutas y hortalizas” para fortalecer el campo colombiano.