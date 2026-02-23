CANAL RCN
Colombia Video

Familias campesinas han tenido que abandonar Remedios, Antioquia, por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

La mayor parte de los desplazados, ahora en refugios de Yondó, son menores de edad.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
07:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una a una, las familias campesinas de la vereda Tamar Bajo, en el municipio de Remedios, Antioquia, han tenido que abandonar sus ranchos por los constantes enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En total, son 55 campesinos, de una veintena de familias, los que han llegado al municipio de Yondó, en busca de refugio, mientras, los grupos armados se disputan el control del territorio e intentan recuperar los cuerpos de sus integrantes muertos en combate.

De acuerdo con la Alcaldía de Yondó, que ha recibido a las familias campesinas en la casa de la cultura municipal, la mayor parte de los desplazados son menores de edad. Además, en el grupo se encuentran dos mujeres en estado de embarazo.

500 habitantes de Buenos Aires, Cauca, han sido desplazados: 29 familias llegaron a Cali
RELACIONADO

500 habitantes de Buenos Aires, Cauca, han sido desplazados: 29 familias llegaron a Cali

¿Por qué Yondó y no Remedios?

Aunque forma parte del área rural de Remedios, el casco urbano que más cerca queda de la vereda Tamar Bajo es el de Yondó, donde han estado recibiendo atención humanitaria.

El alcalde, Yerson Ariza, alertó que hay “25 niños y niñas concentrados en el albergue de Yondó. Son menores que están expuestos al reclutamiento de grupos armados en estas veredas”. Una razón más por la que no es una opción quedarse en el territorio.

596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados
RELACIONADO

596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados

Familias desplazadas exigen la presencia del Ejército para regresar a sus casas:

Las más de veinte familias desplazadas reclaman la presencia del Ejército en el territorio para poder regresar a sus casas y continuar su labor en el campo.

En respuesta, el Ejército inició operaciones en la zona para tratar de retomar el control de zonas rurales en Remedios; sin embargo, el general Eduardo Arias, comandante de la VII División del Ejército advirtió que los trabajos de desminado pueden tomar algo más de tiempo:

“Sabemos que hay puntos en los que han sido colocados artefactos explosivos improvisados y (su búsqueda y posterior desactivación o explosión controlada) es un trabajo que se tiene que hacer de manera meticulosa”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Quién vigila el software de las elecciones y cómo se garantiza que no haya manipulación en los resultados?

Elecciones en Colombia

¿Qué opinan las cabezas de lista al Senado de otorgar beneficios judiciales a las bandas criminales para que dejen de delinquir?

Congreso de la República

Candidatos concentran sus cuestionamientos sobre la salud en Carolina Corcho durante 'El debate de la gente'

Otras Noticias

Finanzas personales

Colombianos podrán acceder a descuentos en intereses en el Fondo Nacional del Ahorro, según su edad

Conozca las personas que pueden acceder a este beneficio según su edad.

Juan Fernando Quintero

Preocupante lesión: ‘Juanfer’ Quintero se retiró con molestias a tres meses para el Mundial

Juan Fernando Quintero se retiró antes de la primera media hora de partido y preocupa a todo el entorno de la selección Colombia.

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

México

Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca