Familias campesinas han tenido que abandonar Remedios, Antioquia, por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

Una a una, las familias campesinas de la vereda Tamar Bajo, en el municipio de Remedios, Antioquia, han tenido que abandonar sus ranchos por los constantes enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En total, son 55 campesinos, de una veintena de familias, los que han llegado al municipio de Yondó, en busca de refugio, mientras, los grupos armados se disputan el control del territorio e intentan recuperar los cuerpos de sus integrantes muertos en combate.

De acuerdo con la Alcaldía de Yondó, que ha recibido a las familias campesinas en la casa de la cultura municipal, la mayor parte de los desplazados son menores de edad. Además, en el grupo se encuentran dos mujeres en estado de embarazo.

¿Por qué Yondó y no Remedios?

Aunque forma parte del área rural de Remedios, el casco urbano que más cerca queda de la vereda Tamar Bajo es el de Yondó, donde han estado recibiendo atención humanitaria.

El alcalde, Yerson Ariza, alertó que hay “25 niños y niñas concentrados en el albergue de Yondó. Son menores que están expuestos al reclutamiento de grupos armados en estas veredas”. Una razón más por la que no es una opción quedarse en el territorio.

Familias desplazadas exigen la presencia del Ejército para regresar a sus casas:

Las más de veinte familias desplazadas reclaman la presencia del Ejército en el territorio para poder regresar a sus casas y continuar su labor en el campo.

En respuesta, el Ejército inició operaciones en la zona para tratar de retomar el control de zonas rurales en Remedios; sin embargo, el general Eduardo Arias, comandante de la VII División del Ejército advirtió que los trabajos de desminado pueden tomar algo más de tiempo:

“Sabemos que hay puntos en los que han sido colocados artefactos explosivos improvisados y (su búsqueda y posterior desactivación o explosión controlada) es un trabajo que se tiene que hacer de manera meticulosa”.