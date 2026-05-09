Peligrosas bandas criminales en Buenaventura engañan y explotan sexualmente a niñas y mujeres

En medio de los diálogos de paz que el Gobierno Nacional sostiene desde 2023 con bandas criminales en Buenaventura, se conoció una grave denuncia sobre explotación sexual sistemática de niñas y mujeres por parte de estos grupos armados ilegales.

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La alerta se dio durante la firma de un convenio entre las autoridades y las estructuras criminales: Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, que operan en el puerto, orientado a erradicar la violencia contra la mujer.

Paradójicamente, los señalamientos apuntan a que estos mismos grupos que participan en la mesa sociojurídica estarían perpetrando los abusos denunciados.

Así estarían engañando y explotando a niñas en Buenaventura

Al parecer, los delincuentes esperan a las adolescentes a las afueras de los colegios para llevarlas mediante engaños a fiestas donde son obligadas a permanecer. Así lo confirmó Fabio Cardozo, jefe de la delegación del Gobierno Nacional:

Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, que tal cosa, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida.

La problemática no se limita a la explotación sexual. Líderes comunitarios advierten sobre múltiples formas de abuso contra las mujeres en el contexto del conflicto armado urbano.

"Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan, y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas", denunció la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Niñas y mujeres explotadas en medio de las negociaciones entre bandas criminales

La violencia de género en Buenaventura presenta vínculos directos con las estructuras criminales.

Que las mujeres han sido muy afectadas en todo este conflicto que tiene que ver entre Shottas y Espartanos. Comenzamos a observar que los últimos feminicidios en Buenaventura tenían que ver de una u otra manera con esta estructura.

Desde la mesa sociojurídica se firmó un acuerdo específico que busca alejar a las mujeres del conflicto armado. No obstante, organizaciones sociales exigen seguimiento y verificación efectiva de los compromisos adquiridos por los grupos criminales, dado que las denuncias persisten pese a los diálogos en curso.

La situación añade una nueva preocupación a las conversaciones que iniciaron en 2023 entre las bandas criminales y el Gobierno, evidenciando que las mujeres y niñas de este territorio continúan siendo víctimas en medio de las negociaciones orientadas a reducir la violencia en una de las regiones más afectadas del país.