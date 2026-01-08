CANAL RCN
Colombia

Desmantelan red que enviaba mujeres del Valle del Cauca a Noruega para explotación sexual

El cabecilla de la organización era un ciudadano colombo-noruego con circular roja de Interpol.

Red de trata de personas hacia Noruega
Foto: Noticias RCN

Valentina Bernal

enero 08 de 2026
05:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un golpe contra la trata de personas se registró en el Valle del Cauca, donde las autoridades lograron desmantelar una estructura criminal dedicada, presuntamente, a captar mujeres para enviarlas al exterior con fines de explotación sexual.

La organización operaba desde el departamento y extendía su accionar hasta Noruega, uno de los destinos a los que eran trasladadas las víctimas.

Capturan al líder de una red de trata de personas en Valle del Cauca

Según informaron las autoridades, la red fue desarticulada tras un operativo que culminó con la captura de su presunto líder, identificado como un ciudadano colombo-noruego.

El hombre contaba con circular roja de Interpol, lo que indica que era requerido a nivel internacional y que su rol dentro de la organización ya había sido advertido por organismos de seguridad fuera del país.

De acuerdo con la información oficial, este resultado permitió no solo afectar de manera directa la estructura criminal, sino también rescatar a varias víctimas, quienes habrían sido trasladadas bajo engaños para ser explotadas sexualmente.

¿Cómo lograban captar mujeres para llevarlas hasta Noruega?

Las investigaciones señalan que la organización se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres, utilizando falsas ofertas de empleo y promesas laborales para convencerlas de viajar al extranjero.

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá

Una vez fuera del país, las víctimas quedaban sometidas a condiciones de explotación, perdiendo su libertad y su autonomía.

Desde la Personería de Cali, Gerardo Mendoza resaltó que este tipo de resultados son fundamentales para que las denuncias no queden impunes:

Lo más importante es cuando se transciende de la denuncia a la judicialización. Ello genera unos resultados que da credibilidad en la justicia. La trata de blancas es una denuncia recurrente por parte de la personería, manifestándole a las mujeres que no se dejen engañar a través de las falsas ofertas y los falsos empleos.

Por ahora, el proceso judicial continúa mientras se avanza en la judicialización de los responsables y en la atención de las víctimas rescatadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Revelan imágenes impactantes de residuos biológicos arrojados por clínica estética en Suba

Antártida

Buque científico de Colombia que va a la Antártida no ha podido llegar a puerto por las condiciones climáticas en Punta Arenas

ELN

¿El ELN será el nuevo objetivo de Trump?: estos serán sus próximos pasos en Colombia

Otras Noticias

Estados Unidos

Vicepresidente de los Estados Unidos evaluó positivamente la llamada entre Petro y Trump ¿Qué dijo Francia?

Los presidentes de Colombia y los Estados Unidos acordaron reunirse de manera presencial en la Casa Blanca tras su primera conversación.

Automovilismo

La línea verde que confundió a muchos conductores en la vía: qué es y multa por ignorarla

La línea verde en la Autopista Norte no es decorativa. Conozca qué significa, cuándo aplica y la costosa multa que pueden recibir los conductores por no respetarla.

Fútbol Profesional Colombiano

"Ya están notificados": alarmas encendidas porque otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano se podría quedar sin estadio

Yina Calderón

"Se enfermó": nueva preocupación en la familia de Yina Calderón tras el accidente de una de sus hermanas

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio