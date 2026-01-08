Desmantelan red que enviaba mujeres del Valle del Cauca a Noruega para explotación sexual

Un golpe contra la trata de personas se registró en el Valle del Cauca, donde las autoridades lograron desmantelar una estructura criminal dedicada, presuntamente, a captar mujeres para enviarlas al exterior con fines de explotación sexual.

La organización operaba desde el departamento y extendía su accionar hasta Noruega, uno de los destinos a los que eran trasladadas las víctimas.

Capturan al líder de una red de trata de personas en Valle del Cauca

Según informaron las autoridades, la red fue desarticulada tras un operativo que culminó con la captura de su presunto líder, identificado como un ciudadano colombo-noruego.

El hombre contaba con circular roja de Interpol, lo que indica que era requerido a nivel internacional y que su rol dentro de la organización ya había sido advertido por organismos de seguridad fuera del país.

De acuerdo con la información oficial, este resultado permitió no solo afectar de manera directa la estructura criminal, sino también rescatar a varias víctimas, quienes habrían sido trasladadas bajo engaños para ser explotadas sexualmente.

¿Cómo lograban captar mujeres para llevarlas hasta Noruega?

Las investigaciones señalan que la organización se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres, utilizando falsas ofertas de empleo y promesas laborales para convencerlas de viajar al extranjero.

Una vez fuera del país, las víctimas quedaban sometidas a condiciones de explotación, perdiendo su libertad y su autonomía.

Desde la Personería de Cali, Gerardo Mendoza resaltó que este tipo de resultados son fundamentales para que las denuncias no queden impunes:

Lo más importante es cuando se transciende de la denuncia a la judicialización. Ello genera unos resultados que da credibilidad en la justicia. La trata de blancas es una denuncia recurrente por parte de la personería, manifestándole a las mujeres que no se dejen engañar a través de las falsas ofertas y los falsos empleos.

Por ahora, el proceso judicial continúa mientras se avanza en la judicialización de los responsables y en la atención de las víctimas rescatadas.