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Explotación sexual de menores viene en aumento en Medellin: 36 depredadores han sido capturados en 2026

De acuerdo con las autoridades, la mayor parte de las víctimas suele estar entre los siete y los catorce años.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
02:15 p. m.
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Medellín continúa bajo alerta ante el número de casos registrados de explotación sexual de menores. De acuerdo con las autoridades, se han recibido 35 denuncias por delitos de esta índole y 36 personas han sido capturadas en lo que va del año, tres de ellas de nacionalidad extranjera.

Además, el Aeropuerto Internacional José María Córdova ha inadmitido a 26 personas que habrían viajado a la ciudad para realizar turismo sexual y el Hospital Infantil Concejo de Medellín pasó de atender 158 casos en 2024, a 205 en 2025 y 32 en lo que va del 2026.

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Autoridades hacen un llamado a no subestimar las alertas:

En medio de un aumento en las denuncias por delitos sexuales contra menores de edad, muchas veces cometidos por personas de su círculo cercano, las autoridades hicieron un llamado a extremar cuidados, no subestimar las alertas y denunciar, siempre de manera oportuna, cualquier hecho que pueda generar indicios de explotación en la capital antioqueña.

De acuerdo con Melissa López, directora médica del Hospital Infantil de Medellín, “la corporación, en este momento, es centro de referencia en atención a la población pediátrica. En cifras, el 2024 cerramos con 158 atenciones, en 2025 cerramos con 205 casos y en el periodo de enero y febrero del 2026 hemos tenido 32 casos de víctimas de violencia”.

De hecho, entre cuatro y cinco códigos fucsia, para la atención inmediata de personas víctimas de delitos sexuales, suelen atenderse al día en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, que se especializa en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

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Signos de alarma entre menores de edad:

En un intento por resolver dudas sobre “¿qué no es normal? y ¿qué debería llamar la atención en la conducta de un niño, niña o adolescente?”, López explicó que son signos de alarma:

“Los cambios abruptos de su estado de humor, mal rendimiento escolar, trastornos del sueño y la alimentación, temores injustificados, rechazo al contacto con ciertas personas o con acciones que incomoden y generen angustia y llanto sin un motivo aparente”.

La mayor parte de las víctimas suelen encontrarse entre los 7 y los 14 años. De ahí el llamado a cuidar de los niños y trabajar en medidas que garanticen su seguridad en Medellín. Según el general Henry Bello, comandante de Policía del Valle de Aburrá:

“Se viene adelantando un trabajo desde el pasado 19 de febrero, con una intervención focalizada, con más de 120 policías en diferentes sectores de la ciudad, especialmente donde tenemos concentración de sitios de rumba”.

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