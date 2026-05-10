Cae red internacional de explotación sexual infantil: madres los grababan y vendían el contenido

En diálogo con Noticias RCN, el ministro de defensa Pedro Sánchez reveló detalles detrás de la caída de una red internacional de explotación sexual de menores que operaba en el país con participación de extranjeros y la colaboración de las madres de las víctimas.

¿Cómo operaba esta red?

Según la investigación, se logró determinar que cinco menores eran expuestos en plataformas digitales con la absoluta complicidad de su círculo más íntimo, incluyendo sus propias mamás.

A través de redes sociales, y plataformas de transmisión en vivo, más de 10 personas, entre las cuales se encuentran siete colombianos y tres extranjeros, usaban a 5 niñas y niños, entre los uno y los 13 años. En estos contenidos participaban sus propias madres para grabarse haciendo todo tipo de aberraciones y vender este material a nivel internacional.

“Un trabajo muy estrecho entre los Estados Unidos y Colombia, entre HCI y la Policía Nacional de Colombia, permitió desactivar una perversa, una depravada red de pornografía infantil. Tres americanos fueron capturados, uno en Arizona, otro en California del Sur y otro en la Florida (...) un trabajo de meses”, aseguró Sánchez.

Así mismo, el ministro reveló detalles de los contenidos que se vendían por medio de redes sociales y los vejámenes a los que eran sometidos los menores.

“Estaban abusando sexualmente de niños y niñas entre los 10 meses y los 13 años. Cometían actos como zoofilia, sadismo, sadomasoquismo y, lo más grave aún, eran las madres las que se prestaban para esto”.

¿Cuáles son los delitos imputados a los responsables?

A los capturados, se les imputarán los delitos de pornografía con menor de 18 años, agravada, acceso carnal, abusivo, con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Por su parte, el ministro de Defensa confirmó que, en las últimas horas, fue capturado un mexicano que viajaba a Colombia frecuentemente con el objetivo de abusar de menores a cambio de dinero.

De esta manera, se logró desarticular una red en la que las mismas madres usaban a sus hijos con el objetivo principal de generar ganancias económicas.