Iván Name denunció a Olmedo López y Sneyder Pinilla por presunto falso testimonio en caso UNGRD

Desde que salió a la luz el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y se judicializó a Olmedo López, el exdirector de esa entidad, y a Sneyder Pinilla, el exsubdirector, ellos se han encargado de entregarle a la Fiscalía General de la Nación algunos nombres de funcionarios del Gobierno que también habrían participado en el escándalo.

De esa manera, entre los presuntos salpicados mencionaron a Iván Name, el senador del Partido Alianza Verde y expresidente del Congreso de la República. Pues, según el testimonio jurado que ellos han dado ante las entidades judiciales, le entregaron 1.000 millones de pesos para que ayudara a pasar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

Incluso, los dos procesados afirmaron ante la Corte Suprema de Justicia que Sneyder Pinilla se acercó hasta la casa de Iván Name para entregarle la millonaria suma de dinero. Sin embargo, el senador ha afirmado que no tuvo ningún vínculo con los exfuncionarios de la UNGRD y que no cometió ningún hecho de corrupción.

En consecuencia, este miércoles 23 de octubre volvió a reafirmar esa posición e, incluso, reveló que interpuso una denuncia penal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por falso testimonio.

Los detalles de la denuncia penal de Iván Name contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en caso UNGRD

“Hoy estoy radicando una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra los señores Sneyder, Olmedo y otros más para poder aclarar ante la opinión pública, con las pruebas técnicas que ellos mismos aportaron y que eran falsas, la mentira de que hayan estado en mi residencia entregando dinero alguno”, afirmó Iván Name en un video que publicó en su cuenta oficial de X.

“Esto constituye una prueba contundente e incontrovertible de que mintieron ante la justicia y, por ello, quiero establecer la verdad para que se conozca la realidad de este caso”, agregó.

Además, Jaime Lombana, el abogado de Iván Name, que también hizo presencia en el video en el que confirmaron la denuncia penal, explicó que el celular que Sneyder Pinilla le entregó a la justicia permite demostrar que nunca estuvo en la vivienda del expresidente del Congreso de la República y que lo salpicó falsamente para tratar de ganarse un principio de oportunidad.

“Quisieron ocultar y minimizar el hecho de profunda corrupción que cometieron en contra de los dineros de los más necesitados en Colombia. Por esa razón estamos radicando la denuncia penal”, enfatizó el abogado Jaime Lombana.

Iván Name ya había anunciado que interpondría denuncias penales contra Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD

El 30 de abril, a través de un comunicado de prensa, Iván Name le solicitó a la Fiscalía 79 Especializada que recibiera las declaraciones con las que Sneyder Pinilla intentaba demostrar alguna relación con él. Adicionalmente, puntualizó que estaba dispuesto a atender todas las diligencias pertinentes para demostrar que el testimonio del exsubdirector de la UNGRD era falso.

“Tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de sus manifestaciones, interpondré las denuncias penales en su contra, si a ello hubiese lugar”, afirmó Iván Name en esa ocasión.

En ese sentido, ahora la Fiscalía General de la Nación es la que tendrá que analizar los argumentos del expresidente del Congreso de la República para determinar si su denuncia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla es procedente.