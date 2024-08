"No renunciaré a mi condición de senador": Iván Name, mencionado en escándalo de la UNGRD

Iván Name, ex presidente del Senado, se refirió nuevamente al escándalo de la UNGRD en el que su nombre ha sido mencionado por, supuestamente, recibir 3.000 millones de pesos como modo de soborno para, al parecer, favorecer las reformas del Gobierno. Aseguró que no renunciaría a su curul y se presentará ante el ente de justicia pertinente.

El senador aseguró que es inocente y no ha “manchado” el Congreso.

“Veremos ante el máximo juez que me honro en concurrir en cuanto me llame, que es la Corte Suprema de Justicia, de donde no huiré, no me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia, porque no he manchado el Congreso, ni a ustedes mis compañeros”, aseguró Name, integrante del Partido Verde.

Investidura del senador Name había sido demandada ante el Consejo de Estado por escándalo de la UNGRD

El pasado 6 de agosto llegó al tribunal del Consejo de Estado una demanda contra la investidura del senador Name por su presunta implicación en el millonario entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD) y que ha salpicado a nombres de altas esferas del Gobierno.

RELACIONADO Demandan investidura del senador Iván Name ante el Consejo de Estado por escándalo de la UNGRD

La demanda asegura que el senador Name debería perder su investidura debido a que, presuntamente, incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado y no abstenerse de invocar su condición de Congresista para obtener algún provecho personal indebido.

A parte de esos 3.000 millones, otros 1.000 millones habrían sido entregados a Andrés Calle, otrora presidente de la Cámara de Representantes, con el mismo objetivo de favorecer el paso de las reformas por el Congreso.

Carlos Ramón González habría sido quien ordenó la entrega de dinero a Iván Name y Andrés Calle

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, contratista de los carrotanques para La Guajira, la fiscal del caso, Andrea Muñoz, reveló que Carlos Ramón González, habría sido el presunto encargado de ordenar la entrega de dineros a Name y Calle.

RELACIONADO Corte Suprema explicó el cambio de magistrado en la investigación contra Wadith Manzur por caso UNGRD

Al parecer, el entonces director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) habría impartido las instrucciones para pagar $4.000 millones a los presidentes de Cámara y Senado.