Escándalo UNGRD: celular de Sneyder Pinilla tiene una lista de 26 personas que estarían salpicadas

Este 22 de octubre, Noticias RCN conoció en primicia que los abogados de Sneyder Pinilla le entregaron su celular a la Fiscalía para una extracción de información.

El dispositivo tiene un listado de 26 personas que habrían tenido relación con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Un juez dictó el sábado 31 de agosto medida de aseguramiento para Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Luis Eduardo López, señalado contratista en el escándalo.

Pinilla y López fueron enviados al Cantón Militar Caldas. Esta decisión se tomó con el fin de garantizar la seguridad de ambos exfuncionarios y así no tener obstáculos durante el proceso judicial.

El pasado 16 de septiembre, Noticias RCN reveló apartes de la declaración de Pinilla ante la Corte Suprema.

Pinilla reveló cómo habría sido la supuesta entrega de dineros a congresistas, siguiendo las órdenes de altos funcionarios del Gobierno.

Durante su declaración, el exsubdirector mencionó al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: "La única persona con la cual sí tuve contacto por unos temas específicos que me dijo el doctor Jaime Ramírez Cobo de unos créditos de la Nación que se iban a caer si no salían los tres contratos de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en el corregimiento del Salado".

Al parecer, Pinilla habría tenido una videollamada desde el celular de López en la que presuntamente estuvo Bonilla.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba en la silla que usted se encuentra. El doctor Olmedo me dice Sneyder estos contratos son urgentes, urgentes mi hermano porque son temas del ministro; y el ministro estando ahí me saluda y me muestra una persona que no conocida y que comencé a saber que era María Alejandra Benavides