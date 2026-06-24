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Vicepresidente de Cámara de Comercio resultó herido en atentado sicarial en pleno centro de Bucaramanga

Hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial y abrieron fuego.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
11:49 a. m.
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Un ataque sicarial registrado anoche en pleno centro de Bucaramanga dejó dos personas heridas, entre ellas Joussef Charlie Najm Garzón, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial y abrieron fuego, generando alarma en la comuna centro.

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La reacción de la Policía Metropolitana permitió la captura de los señalados responsables en menos de 12 horas. Entre ellos se encuentra un menor de 17 años conocido como alias Chucky, detenido en el barrio Betania, sector norte de la ciudad. Junto a él fueron capturados otros tres individuos vinculados a homicidios recientes.

Operativos y allanamientos de la Fiscalía

En la mañana de este miércoles, la Fiscalía General de la Nación ordenó cuatro diligencias de allanamiento y registro que derivaron en la aprehensión del menor y la captura de los tres presuntos delincuentes. Durante los procedimientos se incautó un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque, así como prendas de vestir que coinciden con las usadas por los agresores.

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Las autoridades descartaron que el móvil del atentado esté relacionado con extorsiones a comerciantes. Según las investigaciones, el hecho estaría vinculado a riñas ocurridas en las últimas semanas durante el ambiente del mundial de fútbol.

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Víctima permanece bajo atención médica

Najm Garzón recibe atención en un centro asistencial de Bucaramanga, donde permanece con pronóstico reservado. La Policía Metropolitana reiteró su compromiso en la lucha contra el sicariato y pidió a la ciudadanía continuar colaborando con información bajo absoluta reserva.

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