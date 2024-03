Tres jóvenes víctimas de explotación sexual en Antioquia encontraron un ángel que las ayudó a renacer

El drama de decenas de jóvenes explotadas sexualmente por pedófilos extranjeros en Medellín deja al descubierto no solo los desafíos de las autoridades para perseguir a estos fantasmas en las redes, sino también la capacidad de esas mujeres de renacer y construir nuevos proyectos de vida. Paradójicamente un ciudadano estadounidense que creó una fundación ha rescatado a más de 100 víctimas en Colombia.

‘Sofía’, ‘Charlote’ y ‘Milagros’, fueron víctimas de tres estadounidenses, pero una persona más de esa misma nacionalidad les permitió renacer.

“Si yo no hubiera conocido esa ONG yo creo que todavía lo haría (…) Ya me salí de todo eso, no me arrepiento de haberme salido”, dice ‘Sofía’.

Habla de la Fundación Libertas International, creada por Tyler Schwab con la ayuda de sicólogos y expertos colombianos.

“Nuestro trabajo se enfoca en las víctimas, las personas que sobreviven a ese delito del turismo sexual, la explotación sexual de niños y niñas (…) cualquier cosa que necesiten después de ese evento para que tengan recursos para salir adelante en la vida”, afirma Tyler.

Agrega que “en Medellín tenemos 90 niñas y mujeres que estamos trabajando. En Colombia, en general tenemos algunos casos de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta”.

Un ángel para las víctimas de explotación sexual

Una pequeña de dos años fue la reciente beneficiada de la fundación. Su mamá, una ciudadana venezolana que vivía en Medellín le grababa videos pornográficos para venderlos a un expolicía estadounidense. Ambos ya fueron capturados.



“Cuando las los malos son sus propios familiares es muy difícil de sanar porque las niñas saben que su mamá, su papá, su tío o hermano hicieron algo mal, pero aún son familia. Para apoyarlas, denunciarlos es muy difícil. Incluyendo después de que hacen una denuncia se sienten muy culpables por haber denunciado a los malos”, señala Tyler.

Y es que la vida para esas mujeres es otra, sus heridas empiezan a sanar gracias a Tyler quien con su fundación les brinda apoyo psicológico y económico para sus emprendimientos.



“De verdad los odio, los odio con todo mi ser porque son nadie, vienen aquí para buscar a las niñas más vulnerables que tiene Colombia. Niñas sin papás, niñas con papás con discapacidad, niñas con que ha sido violada ya antes”.

Los odio con todo mi ser (…) siento una gran vergüenza

