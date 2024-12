Una mujer, un perro y 28 agentes: las piezas clave en la recaptura de 'Pichi', el 'Pablo Escobar' de Santander

Alias Pichi, cuyo nombre real es Óscar Camargo Río, es uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia. Durante más de dos décadas, construyó un imperio criminal en Bucaramanga como líder de la red de microtráfico conocida como 'Los Colosos'.

Este hombre, apodado el 'Pablo Escobar' de Santander, se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en Medellín por delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, pero burló el sistema de monitoreo electrónico y escapó en octubre de este año.

Su fuga se convirtió en un desafío para las autoridades, que desplegaron una de las operaciones más complejas de los últimos meses para recapturarlo.

Así fue recapturado alias Pichi, el 'Pablo Escobar' de Santander

La recaptura de alias Pichi tuvo lugar en un corregimiento de Copacabana, Antioquia, y fue el resultado de un trabajo de las fuerzas de seguridad.

La operación involucró a 28 agentes especializados de la Policía Nacional y la Fiscalía, quienes utilizaron técnicas avanzadas de rastreo telefónico, análisis de datos y vigilancia aérea y terrestre para ubicarlo.

Pero dos elementos insólitos resultaron cruciales: una mujer y un perro. Las investigaciones revelaron que alias Zuri, pareja de uno de los escoltas de Pichi, jugó un papel fundamental.

Su presencia constante cerca del narcotraficante permitió a los agentes identificar movimientos que terminaron por confirmar la ubicación exacta del criminal.

Además, un perro que acompañaba a los escoltas de Pichi se convirtió en una pieza clave para que los agentes encubiertos se infiltraran en el entorno del narcotraficante sin levantar sospechas.

En la casa donde se refugiaba, alias Pichi estaba acompañado por tres personas: alias Pacheco y alias Ariel, encargados de su seguridad personal, y alias Zuri, responsable de la alimentación del grupo. Al momento de su captura, Pichi portaba una pistola Five Seven, calibre 9 milímetros, junto con cuatro proveedores y 99 cartuchos.

Cabe destacar que, todo tuvo lugar tras un allanamiento en la vereda Noral de Copacabana, Antioquia, luego de que las autoridades emitieran 16 órdenes de interceptación de comunicaciones para rastrear tanto a Pichi como a los actores involucrados en su fuga.

En el sitio, además de las armas y los escoltas, las autoridades hallaron pruebas que ahora serán utilizadas en su contra en un nuevo proceso judicial.

Alias Pichi había burlado el sistema de monitoreo del brazalete en Medellín

La fuga de alias Pichi expuso las fallas en el sistema de monitoreo del brazalete electrónico que debía restringirlo en su lujoso apartamento en Medellín. Los registros del INPEC muestran cómo Pichi aprovechó estas deficiencias para llevar una vida sin restricciones.

El análisis del GPS del dispositivo reveló que salía de su residencia de día y de noche, incluso durante varias horas consecutivas. El 17 de julio, por ejemplo, hay registros de dos escapadas nocturnas: una de casi dos horas, entre las 11:43 p.m. y la 1:32 a.m., y otra que inició a las 2:00 a.m. y concluyó a las 4:00 a.m.

El informe también señala que frecuentaba zonas comerciales, cines y sectores de discotecas en Medellín.

¿Quién es alias Pichi, el 'Pablo Escobar' de Santander?

Con más de 20 años de carrera delictiva, alias Pichi es señalado como uno de los delincuentes más peligrosos del país. Su organización, 'Los Colosos', fue responsable de múltiples homicidios y del control del microtráfico en Bucaramanga y sus alrededores.

Aunque había sido capturado y condenado, su fuga en octubre reavivó el temor en las comunidades afectadas por sus actividades criminales.

RELACIONADO Anunciaron investigaciones contra juez que le dio prisión domiciliaria a alias Pichi

Pero ahora, en las próximas horas, será trasladado desde Medellín a Bogotá, donde permanecerá en las celdas de la DIJÍN mientras avanza el proceso penal por los delitos de fuga de presos y concierto para delinquir.